الولايات المتحدة: وفاة رضيع أصيب بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 01:44 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة أول رضيع في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفي وفقًا لقناة «الحرة» أن وفاة الرضيع مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إدارة الصحة العامة، في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس «كورونا» إيجابيًّا، حسب «أ ش أ»، الأحد.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» فى الولايات المتحدة 2000، مقابل ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلي إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت، حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يومًا.

وسبق أن أعلن الرئيس، دونالد ترامب، إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسى وكونيتيكت للتعامل مع التفشى السريع للوباء، لكنه قال بعدها عبر «تويتر» إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
دولى
أميركا: نعارض تجدد القتال في طرابلس.. هذا وقت مكافحة «كورونا» لا العنف
ليبيا
وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس كورونا قد يصبح موسميا