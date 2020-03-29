الولايات المتحدة: وفاة رضيع أصيب بـ«كورونا»

(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة أول رضيع في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفي وفقًا لقناة «الحرة» أن وفاة الرضيع مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إدارة الصحة العامة، في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس «كورونا» إيجابيًّا، حسب «أ ش أ»، الأحد.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» فى الولايات المتحدة 2000، مقابل ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلي إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت، حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يومًا.

وسبق أن أعلن الرئيس، دونالد ترامب، إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسى وكونيتيكت للتعامل مع التفشى السريع للوباء، لكنه قال بعدها عبر «تويتر» إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر.