تخلص من دهون البطن بهذا المشروب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 12:46 مساء

هناك وسائل أخرى غير اتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية، أثبتت قدرتها في تسريع عملية فقدان الوزن، من بينها شرب الشاي الأخضر.

ويعتمد الشاي الأخضر منذ عدة قرون ضمن النظام الغذائي اليومي بفضل فوائده الصحية، ولكن لم يسلط الضوء على فوائد فقدان الوزن إلا في الآونة الأخيرة، وفق «اكسبريس».

وأظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تسرع عملية الأيض، مما يسمح للجسم بمعالجة الدهون بشكل أسرع، حسب «روسيا اليوم».

وعلى الرغم من أنه يحتوي على كمية صغيرة من الكافيين، إلا أنه محمل بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الكاتيشين والتي يعتقد أنها تعمل مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر، (سواء كان بمثابة مشروب أو مكملات مستخلص الشاي الأخضر) يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

وأظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الشاي الأخضر والكافيين فقدوا 1.3 كلغ في المتوسط ​​خلال فترة 12 أسبوعًا، بينما التزموا بنظامهم الغذائي المعتاد.

وفي حين تختلف آثار إنقاص الوزن من شخص لآخر، وجد الباحثون أن شرب أقل من كوبين ونصف الكوب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يقلل من دهون البطن. ولتحقيق أفضل النتائج، يجب غلي الماء وتركه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ومن ثم تحضير كوب الشاي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
«فرانس برس»: هذه أهداف حفتر من التصعيد تجاه تركيا
ليبيا
حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف والصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام البرلمان
دولى
كاركاتير خيري - صفقة القرن!
كاريكاتير
الصراع في ليبيا يمتد إلى المياه.. ويهدد 4 ملايين بـ«العطش»
ليبيا
في مؤتمر تأسيس الهيئة البرقاوية.. الكزة يدعو إلى مصالحة وتوزيع عادل للثروة
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة