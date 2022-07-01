شركة «باري كالبو» للشوكولا: لا «سالمونيلا» في منتجاتنا لدى الزبائن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة باري كالبو السويسرية، المورّدة لمستحضرات الكاكاو والشوكولا لمتخصصي الصناعات الغذائية، الجمعة أن أيا من منتجاتها الملوثة بالسالمونيلا لم تصل إلى المستهلكين، بعد اكتشاف هذه البكتيريا في مصنعها البلجيكي في منطقة ويز.

وبمجرد اكتشاف البكتيريا، أوقفت المجموعة على الفور الإنتاج في مصنعها وأبلغت السلطات الصحية بالموضوع واتصلت بجميع عملائها، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة في بيان اليوم الجمعة، إنها بعد نهاية عمليات الفحص التي أجريت مع عملائها، تأكدت «أن أياً من منتجات الشوكولا الملوثة» بالبكتيريا لم يدخل السلسلة الموجهة إلى المستهلكين.

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وتوفر المجموعة السويسرية منتجات الشوكولا لشركات عملاقة في مجال صناعة المواد الغذائية مثل هيرشيز مونديليز ونستله ويونيليفر، وكذلك لمصانع بسكويت وحرفيين ومتخصصين في صناعة الحلويات.

ويمكن استخدام المستحضرات لتصنيع ألواح الشوكولا وكذلك المشروبات والبسكويت والنكهات المضافة على المثلجات أو منتجات المخابز. لذلك تمر المنتجات بمراحل عدة قبل الوصول إلى المستهلكين.