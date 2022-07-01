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اكتشاف السالمونيلا في شوكولا «باري كالبو»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 10:18 صباحا
اكتشاف السالمونيلا في شوكولا «باري كالبو»
شعار باري كالبو يظهر على مصنع الشركة الرئيسي، ويز قرب بروكسل، بلجيكا،30 يونيو 2022 (أ ف ب)
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بعد رصد السالمونيلا في عدد من منتجاتها، أوقفت مجموعة «باري كالبو» السويسرية مصنعها في بلجيكا عن إنتاج الشوكولا.

وأشارت المجموعة، الأولى عالمياً في تصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولا، في بيان إلى أن بكتيريا السالمونيلا رُصدت الاثنين «في كمية منتجات مُصنّعة في مصنع ويز»، بمنطقة فلاندر البلجيكية، مضيفةً «إنّ خبراء الجودة لدينا أكدوا أن الليسيثين يشكل مصدر العدوى»، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الشركة إنّ «غالبية المنتجات المعنية لا تزال موجودة في المصنع»، مشيراً إلى ان المجموعة تتواصل مع زبائنها الثلاثة والسبعين (شركات صناعية كبرى وحرفيون) للتأكد من عدم تسجيل إصابات بين صفوف مستهلكي المنتجات.

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وأكدت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية أنّ «باري كالبو» أوقفت «كل خطوط إنتاجها من الشوكولا في مصنع ويز كإجراء احترازي» وأعلمت السلطات الصحية في بلجيكا بما حصل.

ولفت بيان الوكالة إلى «حظر كل منتجات الشوكولا التي صُنّعت في ويز بعد 25 يونيو»، موضحاً أنّ «خطوط الإنتاج كلها ستُنظف وتُعقم قبل استئناف التصنيع». ويقع المصنع على بعد حوالى 30 كيلومتراً شمال غرب بروكسل.

وأرسلت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية فريقاً إلى المصنع، مشيرةً إلى انها فتحت تحقيقاً لـ»جمع المعلومات كلها وتتبّع العدوى».

وأكدت المجموعة أنّ «سلامة الغذاء تشكل الأولوية الأبرز لـ+باري كالبو+ وأن هذه العدوى استثنائية بشكل كبير»، مضيفةً «نعتمد ميثاقاً وإجراءات محددة جداً في شأن السلامة الغذائية».

ونظراً إلى ان الشركة تبيع منتجاتها بالجملة، تمر الأخيرة عبر مراحل عدة قبل وصولها إلى المستهلك.

وانخفض سعر سهم «باري كالبو» بنسبة 2,85% في منتصف اليوم ليصل إلى 2112 فرنكا سويسريا.

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