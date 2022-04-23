Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 09:51 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
شمال قطاع غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، السبت، نيتها منع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها، اعتبارًا من غدٍ الأحد، حتى إشعار آخر، في إجراء انتقامي اتخذته بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع.

وسيؤثر قرار إغلاق معبر إيريز أو بيت حانون، وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي المحتلة على آلاف الفلسطينيين في القطاع الفقير الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا، بحسب «فرانس برس».

وباستثناء معبر رفح بين جنوب هذه المنطقة الصغيرة البالغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة ومصر، تسيطر إسرائيل على سائر معابر القطاع سواء تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.

وقال مكتب الناطق باسم «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» (كوغات) «في أعقاب إطلاق الصواريخ (الجمعة) من قطاع غزة، لن يُفتح الأحد معبر إيريز لعبور العمال والتجار من قطاع غزة. قرار إعادة فتح المعبر سيتخذ بعد تقييم الوضع الأمني».

معدل فقر يبلغ 60% وبطالة مزمنة
ويعاني القطاع المحاصر، معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين بالمئة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورًا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة. وكانت إسرائيل أعلنت في نهاية مارس أنها ستزيد عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في غزة من 12 ألفًا إلى عشرين ألفًا.

مساء الجمعة والسبت أُطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» باتجاه الأراضي الإسرائيلية من دون أن تسبب إصابات.

-  صافرات الإنذار تدوي قرب قطاع غزة وسماع انفجار
- الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل»
- 17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

ومنذ الإثنين، أطلقت صواريخ عدة ردت عليها إسرائيل بغارات جوية على قطاع غزة. ولم تسجل إصابات، واعترضت الدرع الصاروخية الإسرائيلية معظم القذائف.

وهذه أكبر هجمات صاروخية منذ الحرب الدامية التي استمرت 11 يومًا بين «حماس» والجيش الإسرائيلي في مايو 2021 بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة أدت إلى سقوط مئات الجرحى من الفلسطينيين.

الصلاة في أجواء هادئة في القدس
جاء التصعيد الجديد بعد أربعة هجمات شهدتها إسرائيل بين 22 مارس والسابع من أبريل، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلًا. ونفذ اثنين من الهجمات في مدينة تل أبيب فلسطينيان من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. 

على الأثر، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عدة في الضفة الغربية سقط فيها عدد من القتلى. وفي هذه الأجواء المتوترة وخلال شهر رمضان، تجري مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة. أسفرت هذه المواجهات عن جرح أكثر من 250 فلسطينيًا. 

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.  قبل إطلاق الصواريخ الجمعة، نظمت حركة «حماس» تظاهرة كبيرة في قطاع غزة تضامنًا مع فلسطينيي القدس الشرقية، حيث أدت الاشتباكات في الحرم القدسي في اليوم نفسه إلى جرح نحو خمسين شخصًا. 

وتزامنت الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك مع نهاية احتفالات عيد الفصح اليهودي. لكن السبت، أقيمت صلاة الجمعة التي جمعت أكثر من 16 ألف مصلٍ فلسطيني في الحرم بدون حوادث، بحسب السلطات.

اعتقالات في أم الفحم 
وصف الفلسطينيون وعدد من دول المنطقة وجود عدد من اليهود في باحة الأقصى خلال شهر رمضان، ونشر قوات من الشرطة فيها، بأنه «استفزاز». ويسمح لليهود بزيارة المكان في أوقات محددة من دون الصلاة فيه بموجب الوضع القائم.

لكن أجواء التوتر امتدت إلى وسط إسرائيل حيث اعتقلت الشرطة أربعة رجال ملثمين السبت في بلدة أم الفحم العربية الإسرائيلية بتهمة «محاولة إغلاق مدخل المدينة، وإشعال إطارات على الطريق الرئيسي ورشق الشرطة بالحجارة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا
صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا
بعد الجزائر.. تحرك إيطالي لزيادة إنتاج الغاز في الكونغو
بعد الجزائر.. تحرك إيطالي لزيادة إنتاج الغاز في الكونغو
«مصارف لبنان» ترفض مسودة خطة التعافي الحكومية
«مصارف لبنان» ترفض مسودة خطة التعافي الحكومية
ارتفاع مخزون العاز الطبيعي في الولايات المتحدة بـ53 مليار متر معكب
ارتفاع مخزون العاز الطبيعي في الولايات المتحدة بـ53 مليار متر ...
الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة الأميركية
الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيه ......
%5 خسارة أسبوعية لأسعار النفط
%5 خسارة أسبوعية لأسعار النفط...
الحكومة الباكستانية الجديدة تستعد لتقليص دعم الوقود
الحكومة الباكستانية الجديدة تستعد لتقليص دعم الوقود...
الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة الأميركية
الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة ......
ارتفاع مخزون العاز الطبيعي في الولايات المتحدة بـ53 مليار متر معكب
ارتفاع مخزون العاز الطبيعي في الولايات المتحدة بـ53 مليار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط