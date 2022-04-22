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الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 12:46 مساء
الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل»
جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا في باحة المسجد الأقصى, 22 إبريل 2022. (وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا)
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أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن «قلقها العميق»، إزاء العنف المستمر منذ شهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل».

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر دوري للمنظمة في جنيف «نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل خلال الشهر الماضي»، وفق وكالة «فرانس برس».

صدامات في باحة الأقصى
وأُصيب 17 فلسطينيا بجروح حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في باحة المسجد الأقصى، وبالقرب منها في القدس الشرقية المحتلة، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا فلسطينيا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقا عن معظمهم بينما تواصل استجواب البقية.

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

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