صافرات الإنذار تدوي قرب قطاع غزة وسماع انفجار

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار قرب حدود قطاع غزة، يوم الإثنين، وقالت إذاعة محلية إن صوت انفجار سُمع.

وقالت القوات الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل. وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية أن هذا أول هجوم من نوعه من غزة منذ سبعة أشهر، بحسب «فرانس برس».

أول صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة منذ الأول من يناير

وبحسب إحصاء لوكالة «فرانس برس»، فإن هذا هو أول صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة منذ الأول من يناير، في قصف ردت عليه الدولة العبرية يومها كعادتها بغارات على مواقع في القطاع الفلسطيني المحاصر ولم تتبنَ إطلاق هذا الصاروخ أي جهة في الحال.

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ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينيًا وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات دارت بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة فيما اعتُقل 18 شخصًا، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحًا فلسطينيًا.

إصابة 150 فلسطينيًا في صدامات الأقصى

وأُصيب، الجمعة، أكثر من 150 فلسطينيًا في صدامات وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

وقطاع غزة، الشريط الساحلي الضيق البالغ عدد سكانه 2.3 مليون فلسطيني، خاض منذ 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في مايو الماضي حين أشعلت توترات حول المسجد الأقصى نزاعًا مسلحًا بين الجانبين استمر 11 يومًا، وأسفر عن مقتل نحو 266 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، بينما قُتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصًا بينهم طفل وفتاة وجندي.

وتوصلت إسرائيل و«حماس» في 20 مايو، بوساطة مصرية، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تلك المواجهة العسكرية العنيفة.