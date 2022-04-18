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إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 04:09 مساء
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى، 18 أبريل 2022. (صورة من فيديو للاقتحام)
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واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام عديد القرى في الضفة الغربية صباح الإثنين، مما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين ممن تصدوا لهم بإصابات بالرصاص الحي، وُصفت بعضها بالبالغة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن «إسرائيل تُدخل المنطقة في دوامة عنف لن تتوقف وحكومتها تجاوزت كل الخطوط الحمراء»، حسبما نقلت عنه شبكة «بي بي سي».

أمر  إسرائيلي بهدم منزل منفذ عملية بني براك
ووقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أمرا يقضي بمصادرة وهدم منزل ضياء حمارشة منفذ عملية إطلاق النار في بني براك، والذي يقع في بلدة يعبد جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي خطوة اعتبرتها المؤسسات الحقوقية، من بينها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، انتهاكا للقانون الدولي، كونه يصنف بالعقاب الجماعي.

وأسفرت عملية إطلاق النار في بني براك عن مقتل منفذ الهجوم وخمسة إسرائيليين. وتواصلت دعوات فلسطينية لشد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه حتى نهاية شهر رمضان لصد اقتحامات المستوطنين.

والجمعة الماضية أصيب أكثر من 150 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. واعتقلت شرطة الاحتلال ما يزيد على 400 شخص، أُفرج لاحقا عن معظمهم بينما يتواصل التحقيق مع آخرين.

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