4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة، بالعنف الذي شهدته مدينة القدس المحتلة.

وقال ناطقون باسم الوزارات في البيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز»، حسب وكالة «رويترز».

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتشدين في المسجد الأقصى، وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد اقتحام الجنود للمسجد، كما دارت مواجهات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية ودولية عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في تلك الأحداث، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر.

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بينما هاجم شبان فلسطينيون، مركز شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، على إثر المواجهات، فيما شوهد جندي إسرائيلي يعتدي على فتاة فلسطينية في باحة الأقصى.

واندلعت اشتباكات قوية عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن وقصرة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة - باب الزاوية وسط الخليل.