Atwasat

4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 09:11 مساء
4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في باحة المسجد الأقصى, 15 أبريل 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة، بالعنف الذي شهدته مدينة القدس المحتلة.

وقال ناطقون باسم الوزارات في البيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز»، حسب وكالة «رويترز».

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتشدين في المسجد الأقصى، وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد اقتحام الجنود للمسجد، كما دارت مواجهات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية ودولية عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في تلك الأحداث، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر.

- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
- 80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»

بينما هاجم شبان فلسطينيون، مركز شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، على إثر المواجهات، فيما شوهد جندي إسرائيلي يعتدي على فتاة فلسطينية في باحة الأقصى.

واندلعت اشتباكات قوية عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن وقصرة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة - باب الزاوية وسط الخليل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا

إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف النزاع للالتزام بالهدنة كخطوة لحل سياسي شامل للنزاع
المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف النزاع للالتزام بالهدنة كخطوة لحل...
برلمانيون أوروبيون يدعون الرئيس التونسي لـتنظيم «حوار فعلي» يشرك الأحزاب السياسية
برلمانيون أوروبيون يدعون الرئيس التونسي لـتنظيم «حوار فعلي» يشرك ...
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ...
الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار المرفأ
الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار ...
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة......
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة ......
المزيد
4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس...
إطلاق صحفية تونسية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية
إطلاق صحفية تونسية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية...
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى...
الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار المرفأ
الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط