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مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 02:21 مساء
مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
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اندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتشدين في المسجد الأقصى، وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، على إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد فجر اليوم، كما حدثت مواجهات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، على الفلسطينيين المحتشدين في المسجد الأقصى، ما أدى لسقوط إصابات بينهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «شهاب».

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وقبل ذلك أصيب حارس المسجد الأقصى حسام سدر أبوجهاد، بقنبلة صوت في رأسه، أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمسجد فجر اليوم.

هتافات الفلسطينيين أثناء المواجهات
وتمركز جنود الاحتلال في منطقة باب السلسلة بالأقصى، بالتزامن مع اعتلاء عدد آخر أسطح المباني الغربية الملاصقة للمسجد، بينما دوت هتافات الفلسطينيين أثناء المواجهات «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

وهاجم شبان فلسطينيون، مركز شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، على إثر المواجهات، فيما شوهد جندي إسرائيلي يعتدي على فتاة فلسطينية في باحة الأقصى.

في سياق متصل اندلعت مواجهات حامية أيضا في عدد من مناطق الضفة الغربية منها مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، ومحيط جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن شرق نابلس وقصرة جنوب نابلس، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة - باب الزاوية وسط الخليل، فيما لم ترد أنباء عن سقوط إصابات على إثرها حتى الآن.

حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
حشود الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 15 إبريل 2022. (وكالة شهاب للأنباء)
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