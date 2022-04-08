80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أدى ثمانون ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبدأ الفلسطينيون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوافد على مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى مع تخفيف إسرائيل شروط من يُسمح لهم بالوصول إلى المدينة المقدسة، وفق وكالة «رويترز».

وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، خلال الخطبة «يا من وفدتم إلى الأقصى المبارك من أنحاء فلسطين المباركة المقدسة من البحر إلى النهر يا من تخطيتم الحواجز العسكرية الظالمة أقول إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الجمع والجماعات ليذكر المسلمين في العالم.. ليذكر ملياري مسلم بالأقصى المبارك الأسير».

وأضاف «أن الزحوف المؤمنة إلى الأقصى لتمثل أيضا ردا إيمانيا عمليا ورسالة واضحة صريحة موجه للطامعين في الأقصى وللمعتدين عليه، وللمقتحمين له وللمطبعين وللمتحالفين نقول لهم إنه لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفاوض عليه ولا للتنازل عن ذرة تراب منه ومن أرض الإسراء والمعراج أيضا». وحذر الشيخ صبري من تدهور الأوضاع في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.

وقال إن «الأخطار لا تزال محدقة به (الأقصى) وإن الاقتحامات مستمرة بشكل يومي وإن عددا من الحاخامات أدوا يوم الثلاثاء الماضي طقوسا دينية في رحابه بل إن أحد الحاخامات يهدد ويتحدى أنه سيقدم قربان عيد الفصح في باحات الأقصى».

رسائل خطيب الأقصى لإسرائيل

ورفض الشيخ صبري الاعتداءات والتجاوزات بحث المسجد الأقصى وحمل إسرائيل المسؤولية عن المساس بحرمته الأقصى مضيفا «إنهم يلعبون بالنار... ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك نعلن للعالم أجمع رفضنا لهذه الاعتداءات والتجاوزات ولهذا الفساد والإفساد ونحمل السلطات المحتلة المسؤولية الكاملة عن المس بحرمة الأقصى لأنه هذه السلطة هي التي تحمي المقتحمين ولولا حمايتها لهم لما تجرأوا على الاقتحام أصلا».

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز قلنديا أمام حركة مرور المركبات وسمحت فقط للفلسطينيين ممن تنطبق عليهم شروط الدخول بعبور الحاجز الذي يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية سيرا على الأقدام. وقالت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع إنه «سيتاح دخول النساء بكافة الأعمار والأطفال بأعمار تصل إلى 12 عاما بدون حيازة تصريح. وسيكون دخول الرجال الذين يبلغون من العمر 40 عاما أو أكثر مرهونا بحيازة تصريح ساري المفعول، أما الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر فسيسمح لهم بالدخول بدون حيازة تصريح».

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول المدينة المقدسة عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في عدة جهات حول المدينة التي يلفها جدار اسمنتي أو شائك في بعض المواقع.

واصطف العشرات من الرجال والنساء أمام حاجز قلنديا بانتظار السماح لهم بالدخول وسط عشرات الجنود في منطقة الحاجز. وقال زياد مسلم (57 عاما) من قرية تلفيت في محافظة نابلس إنه غادر قريته بعد صلاة الفجر مع أربعين آخرين من الرجال والنساء في حافلة أقلتهم من القرية. وأضاف «لم يسمحوا لي بالدخول رغم أن عمري 57 عاما وأنا أعمل مدرسا للتاريخ، قالوا لي إنني ممنوع أمنيا بعد فحص بطاقة هويتي».

وأوضح مسلم أنه حضر إلى الحاجز برفقة ابنتيه (22 عاما) و(14 عاما) وقد تم السماح لهن بالدخول. وقال «سأحاول الدخول مرة أخرى ربما يتم السماح لي، قلت لابنتي أن يكملن الطريق للصلاة في المسجد الأقصى المبارك». وأضاف «آخر مرة تمكنت فيها من الصلاة في المسجد الأقصى كان في العام 2018».

وتخفف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها المتعلقة بالوصول إلى المدينة في المناسبات الدينية لزيارة المدينة المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى.