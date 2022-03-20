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انخفاض موقت لإنتاج مصفاة نفط سعودية في ينبع عقب هجوم من الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 04:26 مساء
انخفاض موقت لإنتاج مصفاة نفط سعودية في ينبع عقب هجوم من الحوثيين
مصفاة نفط تابعة لأرامكو. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن إنتاج مصفاة نفط سعودية في ينبع انخفض موقتًا عقب هجوم بطائرة مسيّرة في الساعات الأولى من يوم الأحد أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الطاقة السعودية قوله إن المصفاة، المعروفة باسم ياسرف، ستعوض الانخفاض من المخزون.

هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة
وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) هي مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية وتشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) الصينية وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية قالت شركة أرامكو النفطية يوم الأحد إنها لم تؤثر على الإمدادات أو توقع أي إصابات.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الجماعة إن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر يوم السبت وصباح الأحد والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض تسببت في أضرار مادية لكن لم تسفر عن سقوط قتلى.

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وأضاف أن الهجمات استهدفت محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب ومحطة للغاز الطبيعي المسال تابعة لأرامكو في ينبع.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في اتصال مع وسائل الإعلام بعد إعلان أرباح الشركة يوم الأحد «كان هناك ... عدد من الهجمات في الصباح الباكر على منشآتنا. ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو وفيات، ولا تأثير لذلك على إمدادات الشركة لعملائها».

استهداف منشآت أرامكو في الرياض 
وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة على منشآت أرامكو في العاصمة الرياض وينبع و«مناطق أخرى». وأضاف أنه بعد ذلك تم «قصف عدد من الأهداف الحيوية والمهمة في مناطق» سعودية أخرى.

وقال التحالف إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجماعة أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو. وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا وتسع طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي «تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف، وتناثر شظايا الاعتراض، ولا يوجد خسائر في الأرواح حتى إصدار هذا البيان».

ونشرت وسائل إعلام حكومية صورًا ومقاطع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوفات وسيارات ومبان متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.

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