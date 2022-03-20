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«محاولة عدائية» للحوثيين استهدفت محطة للغاز في جنوب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 08:34 صباحا
«محاولة عدائية» للحوثيين استهدفت محطة للغاز في جنوب السعودية
قوات في «ألوية العملاقة» في مديرية حريب في محافظة مأرب اليمنية، 19 يناير 2022. (أ ف ب)
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اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل السبت الأحد، الحوثيين بالوقوف وراء «محاولة عدائية»، استهدفت محطة الغاز في منطقة خميس مشيط في جنوب السعودية، ضمن سلسلة هجمات طالت ثلاث منشآت أخرى.

- التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين باستهداف منشأة لـ«أرامكو» بجازان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف، قوله إن هناك «محاولة عدائية من قبل الميليشيا لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط»، وذلك بُعيد استهداف منشأة لـ«أرامكو» في جازان في جنوب السعودية أيضًا، وأشارت إلى أن الهجمات لم تتسبب بخسائر بشرية، وفق كالة «فرانس برس».

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