«محاولة عدائية» للحوثيين استهدفت محطة للغاز في جنوب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل السبت الأحد، الحوثيين بالوقوف وراء «محاولة عدائية»، استهدفت محطة الغاز في منطقة خميس مشيط في جنوب السعودية، ضمن سلسلة هجمات طالت ثلاث منشآت أخرى.

- التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين باستهداف منشأة لـ«أرامكو» بجازان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف، قوله إن هناك «محاولة عدائية من قبل الميليشيا لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط»، وذلك بُعيد استهداف منشأة لـ«أرامكو» في جازان في جنوب السعودية أيضًا، وأشارت إلى أن الهجمات لم تتسبب بخسائر بشرية، وفق كالة «فرانس برس».