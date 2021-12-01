مدير وكالة الطاقة الدولية يأمل زيادة إنتاج دول «أوبك»

رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. (الإنترنت)

أعرب المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، عن أمله في أن تواصل الدول المنتجة للنفط والغاز وخصوصًا دول منظمة «أوبك» زيادة إنتاجها لحماية انتعاش الاقتصاد العالمي. وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» (الدول المصدرة للنفط) اليوم الأربعاء، ومن ثم تعقد غدًا الخميس اجتماعًا مع شركائها في «أوبك بلس».

وعلى هامش مؤتمر عُقد في وزارة التحول البيئي الفرنسية، نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيرول قوله إن «العالم يتعافى من أزمة اقتصادية، ولكن هذا النمو هش (...) إن أسعار الطاقة المرتفعة قد تشكل عقبة رئيسية أمام النمو وتفرض ضغوطًا تضخّمية على الاقتصادات».

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وأضاف أن «دول منظمة أوبك ستجتمع خلال أيام قليلة. وسيسرني أن تواصل سياساتها الحالية، وأن تواصل زيادة إنتاجها»، معتبرًا أن حسن سير الاقتصادات العالمية «مهم لنا جميعًا».

ورأى أن «ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن من شأنه أن يلحق ضررًا بالانتعاش العالمي»، وقال: «أعتقد أن منتجي الغاز والنفط يتعين عليهم أن يسهموا في تهدئة أسواق الطاقة، وأن يساعدوا في الحد من التقلّبات».

وتخطّت أسعار النفط عتبة 85 دولارًا للبرميل، لكنها عادت وانخفضت في الآونة الأخيرة، خصوصًا على خلفية المخاوف من تأثير المتحور «أوميكرون» على الطلب، ويتوقّع خبراء كثر تعليق زيادة الإنتاج المقررة في يناير المقبل.