ارتفاع الأسهم الأوروبية إثر بيانات صينية مطمئنة

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت يوم 12 يوليو تموز 2019 (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، متأثرة بمكاسب الأسواق الآسيوية إثر صدور بيانات صينية مشجعة، عملت على تهدئة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبحسب وكالة «رويترز» أظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر، لكن النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة له فيما لا يقل عن 27 عاما مما دفع المستثمرون إلى المراهنة على أن بكين ستواصل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وبعد أن قطع موجة صعود دامت خمسة أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضا 0.8 بالمئة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش.

وتفوقت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة، وصعدت 0.7 % وسط مكاسب واسعة النطاق بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن حكومة الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات كي تعاود البيع إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي في غضون أسبوعين.

وصعدت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون ومنافستيها ايه.اس.ام واس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.9 و1.5%.

وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار» الصادر عن البنك الدولي في يونيو الماضي، قال رئيس البنك ديفيد مالباس، إن «تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة عامل ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ولكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي الاقتصادي ضعيفا».