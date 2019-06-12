الاتحاد الأوروبي يطلب من بريطانيا دفع مستحقات عليها

دعت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى دفع المستحقات المالية المقرر عليها، حتى في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو أحد «الشروط المسبقة» لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لـ«بريكست» إنه على لندن ضمان«احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضوًا».

وكان بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد.

اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير موقفنا من بريكست

بريكست اختصار لجملة British exit، أو«خروج بريطانيا»، وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلًا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.

وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوًا لأكثر من 40 عامًا.