المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير موقفنا من بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 05:23 مساء

أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن اختيار خلف لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن يؤثر على مضمون اتفاق بريكست الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مارغاريتيس سخيناس معلقا على تهديد بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي بعدم تسديد فاتورة بريكست «سنمتنع عن اتخاذ أي موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما طرح على الطاولة» في إشارة إلى معاهدة الخروج التي أبرمتها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي في تشرين نوفمبر. وتابع «المطروح على الطاولة تم التفاوض بشأنه بنجاح من قبل المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد».

ويؤكد مرشحون لخلافة ماي التي استقالت الجمعة من رئاستها حزب المحافظين، أنهم يريدون إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جهته منذ أشهر أن لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق بريكست الذي رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات.

وهدد جونسون بعدم تسديد فاتورة بريكست أي كامل المستحقات كما نص اتفاق بريكست في حال رفض الاتحاد الأوروبي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد. والاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادىء لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن. وتقدر الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو.

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