تنظيف مكواة البخار من الداخل

جميعنا يستخدم المكواة بشكل دائم لفرد أنسجة الملابس، وهناك أنواع مختلفة أبرزها مكواة البخار، وهنا نستعرض كيفية تنظيفها من الداخل.

ويمكن تنظيف مكواة البخار من الداخل باستخدام الماء والخل، حسب «موضوع.كوم».

الطريقة:

مزج نصف كوب من الماء، ونصف كوب من الخل الأبيض المقطر، حيث يساعد الخل في تطهير وإزالة الروائح الكريهة من المكواة، إضافة إلى أنها طريقة جيدة لتنظيف الحديد الذي لا يمكن الوصول إليه.

ملء خزان المياه الخاص بالمكواة بمحلول الماء والخل، ثم تشغيل المكواة وضبطها على أعلى درجة حرارة.

تشغيل محلول التنظيف داخل المكواة عندما تكون ساخنة، ويتم ذلك من خلال الضغط باستمرار على زر البخار أثناء الضغط على المكواة في منشفة اليد على طاولة الكي، ثم تنفيس البخار لنحو 20-30 رشقة لمدة دقيقة ونصف.

تفريغ أي محلول متبقٍ في الخزان بعد التنفيس، ويجب التأكد من التخلص منه بشكل جيد. ملء الخزان بالماء النظيف، وتكرير عملية التبخير من أجل إزالة الخل من مجاري الهواء وخزان الحديد، ثم يجب صرف أي مياه متبقية في الخزان.