صور مسربة لهوندا سيفيك 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 11:42 صباحا

ظهرت سيارة هوندا سيفيك 2022 دون تمويهات، قبل التدشين الرسمي المتوقع في الربيع في صور مسربة جديدة لها.

نشاهد من خلال الصور أن هوندا سيفيك تسير على خطى أكورد؛ حيث تأتي بتصميم أكثر تحفظًا بدءًا من الأمام مع شبك صغير بارز يُحاط بها مصابيح أمامية أصغر، مع مآخذ هواء واسعة منخفضة، وفتحات مصابيح ضباب على شكل حرف C، وتتمتع بهيكل انسيابي في حين أظهرت صور سابقة أن السيارة ستحصل على سقف مائل بلطف، مع واجهة خلفية بمصابيح خلفية كبيرة وغطاء صندوق خلفي مع جناح مدمج، وذلك وفقًا لموقع "القيادي".

هوندا لم تفصح عن الكثير من المعلومات، لكنها ستتوافر بإصدارات سيدان وهاتشباك، ويُتوقع ألا يحدث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 158 حصانًا وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربع أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصانًا و220 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وكانت شركة هوندا أكدت خططها لإطلاق نسخ Si وتايب آر، والتي نتوقع أن تحصل على محركات تيربو سعة 1.5 و2.0 لتر بأربع أسطوانات بقوة 205 و306 أحصنة على الترتيب.
 

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