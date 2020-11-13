سيارة رياضية جديدة من فولكس فاغن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 10:15 صباحا

جاءت اللحظة التي ينتظرها عشاق سيارة فولكس فاغن جولف R الجديدة كلياً بعد أن كشفت الشركة عنها للعلن.

فولكس فاغن جولف R هي الفئة الرياضية من جولف الجديدة كلياً تتميز فئة R بمظهر رياضي وصدامات رياضية مع مداخل تهوية أكبر وتحمل جولف R جناح خلفي رياضي ومخارج عادم رباعية.

المقصورة الداخلية زودت بمقاعد رياضية وعجلة قيادة مزودة بالعديد من أزرار التحكم مع زر وضعية R الرياضي، وحصلت السيارة على وضعيات قيادة ستة هي الوضع المريح والرياضي والسباقات والوضعية المخصصة، إضافة لوجود ميزة الدرفت وفقا لموقع «القيادي».

ميكانيكيًا تعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر 4 سلندرات ينتج 315 حصانا و420 نيوتن-متر بفارق 27 حصانا و41 نيوتن-متر عن الجيل الماضي. وتستطيع جولف R 2022 تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ250 كم/س.

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