ما الجديد لدى «لينكون نافيجيتور 2022»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 03:20 مساء

مر قرابة العامين منذ كشف «لينكون نافيجيتور» الجيل الرابع الموجود حاليًا، ليحين وقت قدوم التحديث الذي ظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة.

التمويهات كثيفة وتحجب ملامح السيارة من المقدمة ومن الخلف تمامًا، وربما السبب يعود لعمل تحديثات في التصميم في هذه الأجزاء من «نافيجيتور» المحدثة، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جرأة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ستحصل سيارة «لينكون نافيجيتور 2022» المحدثة على تحديثات للمقصورة الداخلية، التي قد تشمل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها، مع الإضافات التقنية للمنافسة في نفس المجال.

من المتوقع وجود تحديثات ميكانيكية للمحركات لتحسين القوة وصرفية الوقود، مع إضافة محرك V6 هجين 3.5 لتر والمستخدم في فورد F-150 2021 الجديدة كليًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي