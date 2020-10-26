ما الجديد لدى «لينكون نافيجيتور 2022»؟

مر قرابة العامين منذ كشف «لينكون نافيجيتور» الجيل الرابع الموجود حاليًا، ليحين وقت قدوم التحديث الذي ظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة.

التمويهات كثيفة وتحجب ملامح السيارة من المقدمة ومن الخلف تمامًا، وربما السبب يعود لعمل تحديثات في التصميم في هذه الأجزاء من «نافيجيتور» المحدثة، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جرأة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ستحصل سيارة «لينكون نافيجيتور 2022» المحدثة على تحديثات للمقصورة الداخلية، التي قد تشمل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها، مع الإضافات التقنية للمنافسة في نفس المجال.

من المتوقع وجود تحديثات ميكانيكية للمحركات لتحسين القوة وصرفية الوقود، مع إضافة محرك V6 هجين 3.5 لتر والمستخدم في فورد F-150 2021 الجديدة كليًّا.