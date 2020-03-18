صورة توقعية لهمر الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 02:34 مساء

أعلنت جنرال موتورز رسميًا عودة همر كسيارة بيك آب كهربائية تحت اسم جي إم سي.

هذا الأمر دفع العديد من المصممين المحترفين لإنشاء تصاميم توقعية، وفي هذا التصميم المقدم من The Sketch Monkey نرى تصميما توقعيا لهمر مستوحى من الفيديو التشويقي الذي نشرته جي إم سي، والذي يظهر مصابيح أمامية متصلة. أكمل المصمم باقي السيارة من هوية سيارات همر السابقة حيث نلاحظ تصميم المرايا الجانبية والأبواب وكذلك حوض البيك آب, وبالطبع الجنوط والمقدمة السفلية للسيارة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستأتي جي إم سي همر بثلاثة خيارات من القوة تبدأ من 400 حصان وتصل إلى 1.000 حصان كاملة لمحبي القوة الكبيرة والعملية في آن واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد
ليبيا
مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة
ليبيا
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟