صورة توقعية لهمر الكهربائية

أعلنت جنرال موتورز رسميًا عودة همر كسيارة بيك آب كهربائية تحت اسم جي إم سي.

هذا الأمر دفع العديد من المصممين المحترفين لإنشاء تصاميم توقعية، وفي هذا التصميم المقدم من The Sketch Monkey نرى تصميما توقعيا لهمر مستوحى من الفيديو التشويقي الذي نشرته جي إم سي، والذي يظهر مصابيح أمامية متصلة. أكمل المصمم باقي السيارة من هوية سيارات همر السابقة حيث نلاحظ تصميم المرايا الجانبية والأبواب وكذلك حوض البيك آب, وبالطبع الجنوط والمقدمة السفلية للسيارة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستأتي جي إم سي همر بثلاثة خيارات من القوة تبدأ من 400 حصان وتصل إلى 1.000 حصان كاملة لمحبي القوة الكبيرة والعملية في آن واحد.