«بورش» تسحب 645 سيارة من هذه الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 12:18 مساء

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات إعلان مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصينية أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «بورش» بصدد تنفيذ خطة سحب كبيرة للعديد من السيارات.

وأوضحت مؤسسة مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصينية أن الطراز الذي سيطوله عملية السحب هو طراز بورش 911، الذي تم إنتاجه من يوم 7 يناير من العام الماضي 2019 وحتى يوم 11 ديسمبر من نفس العام

وستجرى عملية السحب الكبرى من السوق الصينية على 645 سيارة مستوردة في السوق الصينية، نظرا لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وكشفت التقارير أن الطرازات في الفترة المذكورة بها خلل في البرمجة، حيث تواجه الطرازات خطر ألا يضيء الضوء الخاص بالمخاطر، مما يرفع نسبة التعرض لخطر التصادم في حالات قصوى.

ووعدت «بورش» بتطوير وعلاج وحدة برمجة التحكم، وستتم العملية بشكل مجاني بالكامل، لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

هذا المحتوى من تيربو

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