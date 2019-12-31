سرقة سيارة بـ2.5 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 10:58 صباحا

تداول رواد السيارات حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سرقة السيارة الكلاسيكية التاريخية التي كانت ملكًا للزعيم السوفيتي «جوزيف ستالين».

ونشرت إحدى الوكالات الروسية الشهيرة خبر سرقة سيارة ستالين من طراز «زيس» التي صنعت له خصيصًا ويقدر سعرها خلال هذه الفترة بحوالي 2.5 مليون يورو.

لذلك قررت وزارة الداخلية الروسية الرد سريعًا على هذه الأنباء، وأكدت أن أجهزة الشرطة بدأت في تحقيقات سريعة للتعرف على ملابسات حادث سرقة السيارة السوفيتية الكلاسيكية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن 6 أشخاص مجهولين قاموا بسرقة السيارة «زيس» بالأمس، وأفادت بأن عملية السرقة تمت بالاعتماد على شاحنتين لسحب السيارة وحملها سريعًا بعيدًا عن الأنظار وكاميرات المراقبة.

وفي هذا السياق صرح المسؤول في المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية في العاصمة الروسية موسكو بأن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بسرقة سيارة من مرآب بموسكو، وسيتم إصدار بيان تأكيد بشأن ملكيتها، بعد الحصول على أوراق إثبات الملكية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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