تعرف على جديد كامري تويوتا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 10:46 صباحا

أعلنت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «تويوتا» عن النسخة الجديدة من طراز كامري الشهير، والذي سيعرف باسم كامري AWD، وسيكون إحدى سيارات الشركة الرائعة للعام المقبل 2020.

وقامت تويوتا بإصدار السيارة الجديدة كامري AWD بالرغم من التقارير الصحفية التي صدرت في وقت سابق وتؤكد تراجع مبيعات هذا الطراز في نسخته الماضية بنسة تصل إلى حوالي 1.6%، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن تويوتا اليابانية تعرف جيداً الشعبية الكبيرة للسيارات العائلية متعددة الاستخدامات حول العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لذا قررت طرح الطراز الجديد من كامري AWD والذي يندرج تحت فئة السيدان بنظام دفع رباعي للعجلات، مشابه كثيراً لطرازات الشركة من فئة السيارات متعددة الاستخدامات.

وكشفت الشركة اليابانية أن إضافة AWD بجوار اسم كامري جاء كرمز للنظام الجديد في التحكم في عمليات التسارع والديناميكية الهائلة المستخدمة في النسخة الجديدة.

وعلى صعيد الأداء، زود طراز كامري AWD بمحرك يعتمد على الجازولين ومكون من 4 أسطوانات، وبسعة جيدة تصل إلى 2.5 لتر.

لتستطيع السيارة السيدان الانطلاق على الطرقات بقوة تصل إلى 202 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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