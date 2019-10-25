قواعد القيادة بأمان عند سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 08:27 صباحا

يهل علينا فصل الشتاء، وفيه يكثر تساقط المطر في معظم الأنحاء، وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات من أجل القيادة الآمنة، بعيدا عن الحوادث والأعطال المحتملة.

وإليك أهم عشر نصائح تساعدك على القيادة بأمان عند سقوط الأمطار، حسب «الوطن»:

- أبطئ من سرعة السيارة، فسقوط الأمطار قد يتسبب في أخذ وقت طويل حتى تستطيع تعديل سرعة السيارة مرة أخرى.

- حاول أن تبقى في وسط الطريق، لأن الأمطار تتجمع أكثر على جانبي الطريق.

- تحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تأكد من سلامة مسَّاحات المطر الموجودة في السيارة.

- تحقق من أن المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية، تعمل على نحو سليم أثناء القيادة وإبقائها تعمل حتى في النهار.

- ضاعف مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- حافظ على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

- عليك فحص الإطارات الخاصة بسيارتك، والتأكد من أنها غير مستهلكة حتى تتجنب عدم ثبات السيارة أثناء القيادة.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي، من خلال فتح النوافذ أو تشغيل مكيف الهواء في حال تجمع البخار على الزجاج.

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