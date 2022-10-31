الكويت تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع الفنان المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية إليسا، 24 نوفمبر، في حفل جماهيري يقام للمرة الأولى في الكويت، من خلال شركة «ليلة عمر».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالعزيز الزيدي: «نحن حريصون على أن نتعاون مع كبار المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفلات غنائية بشكل مختلف عن باقي الحفلات الأخرى».

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وتابع: «نظرا لضخامة هذا الحفل كنا حريصين على خروجه بالشكل الذي يليق بجماهيرية هذين المطربين، بحيث لا يكون مجرد حدث غنائي فقط، وإنما تصاحبه متعة بصرية وإبهار بمعنى الكلمة للحضور الذين سيتواجدون في قاعة الأرينا، ومن أجل ذلك استعنا بأحدث التقنيات الحديثة من دبي لكي تناسب فكرة تصميم ديكور المسرح والذي سيكون مفاجأة للجميع من خلال تصميم، هو الأول من نوعه في الكويت»، حسب بيان إعلامي.

أنغام ونبيل شعيل

وكشف الزيدي حفلا آخر يقام في 25 نوفمبر، والذي يضم النجمة المصرية أنغام والنجم الكويتي نبيل شعيل، وقال: «هذا الحفل يضم دويتو جميلا بين نجمين كبيرين لهما عشاقهما في كل مكان، التقيا معا من قبل في حفل غنائي سابق».

وأنهى الزيدي حديثه، قائلا: «بخلاف هذين الحفلين، نرتب حاليا لحفل جديد سيكون مفاجأة لجمهورنا، وسنعلن تفاصيله في القريب العاجل».

المنتج عبدالعزيز الزيدي (خاص لـ بوابة الوسط)

إليسا (خاص لـ بوابة الوسط)

تامر حسني (خاص لـ بوابة الوسط)