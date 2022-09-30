آية ناكامورا تقدم حفلة تفاعلية عبر «فورتنايت»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إبيك غايمز» أن آية ناكامورا، الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنين الناطقين بالفرنسية في العالم، ستقدم حفلة تفاعلية عبر لعبتها الشهيرة «فورتنايت».

وتُعرض بشكل متواصل لمدة 72 ساعة «بين الخميس 6 أكتوبر والأحد 9 أكتوبر، الحفلة التفاعلية المخصصة للصورة الرمزية (أفاتار) للمغنية المولودة في باماكو عاصمة مالي، وفق «فرانس برس».

وأفادت «فورتنايت» من حجم جمهورها الكبير لتنفتح أكثر فأكثر على التعاون مع عدد من مشاهير يظهرون أحياناً في اللعبة على شكل صور رمزية (أفاتار).

- آية ناكامورا أول فنانة فرنسية تقدم «تجربة تفاعلية» عبر «فورتنايت»

ففي أغسطس 2021، أطلت المغنية الأميركية أريانا غراندي على «فورتنايت»، طوال إحدى فترات نهاية الأسبوع من خلال صورة رمزية تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها.

وكانت «إبيك غايمز» أطلقت تجارب مماثلة، من خلال إدخال شخصيات افتراضية تمثل نجم الراب الأميركي ترافيس سوت في أبريل 2020، أو نجم كرة القدم البرازيلي نيمار.

إبيك غايمز

وتهدف «إبيك غايمز» من خلال هذه الإستراتيجية إلى تكريس نفسها كمنصة ترفيهية لا كمجرّد لعبة إطلاق نار وبقاء على قيد الحياة.

وتُعتبر «فورتنايت» من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 200 مليون .