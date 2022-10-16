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ريم مصطفى تتصدر «السوشيال ميديا» بعد صدمتها في نور محمود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 12:45 مساء
ريم مصطفى تتصدر «السوشيال ميديا» بعد صدمتها في نور محمود
يعرض مسلسل «طير بينا يا قلبي» من السبت إلى الأربعاء حصريًا على قناة «ON» (الإنترنت)
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تصدرت الفنانة المصرية ريم مصطفى مواقع التواصل الاحتماعي بمسلسلها الجديد «طير بينا يا قلبي» الذي يعرض حاليًا على قناة «ON»، خاصة بعد عرض حلقة، السبت، التي شهدت صدمة «دلال» ريم مصطفى من «مازن» نور محمود، الذي تقدم للزواج من صديقتها دنيا ماهر بعدما عرض الزواج عليها.

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل على مدار الحلقات الماضية، وانتظروا أن تنتهي قصة حب «دلال» و«مازن» بالزاوج، إلا أن ما حدث كان صدمة بعرضه الزواج على الصديقتين وسط دهشة من المتابعين.

ويعرض مسلسل «طير بينا يا قلبي» من السبت إلى الأربعاء حصريًا على قناة «ON»، كما يعرض بالتزامن على منصة «watch it» الرقمية.

- الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى

ويشارك في مسلسل «طير بينا يا قلبي» إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، من تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

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