الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ، الإثنين، عرض المسلسل الجديد «طير بينا يا قلبي» على قنوات «أون» والتي تعود من خلاله الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى تقديم الكوميديا بعد مسلسل «الوصية» مع أكرم حسني.

وتناقش ريم في المسلسل الجديد قضية التعليم ومعاناة الآباء في تربية أبنائهم ولكن في قالب اجتماعي كوميدي، وذلك من خلال عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة دولية، ويتم تسليط الضوء على الفارق بين المدارس الدولية والمدراس الحكومية، وفقا لبيان.

يشارك في «طير بينا يا قلبي» بسمة، ودنيا ماهر، وحازم سمير، ونور محمود، وليلى حسين، وإبرام سمير، وعمرو عبدالعزيز، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وماجدة منير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاج شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وانتهت ريم مصطفى أخيرا من تصوير مسلسلها «دوبامين» المكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.