Atwasat

الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 01:40 مساء
الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى
بوستر مسلسل ريم مصطفى «طير بينا يا قلبي» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يبدأ، الإثنين، عرض المسلسل الجديد «طير بينا يا قلبي» على قنوات «أون» والتي تعود من خلاله الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى تقديم الكوميديا بعد مسلسل «الوصية» مع أكرم حسني.

وتناقش ريم في المسلسل الجديد قضية التعليم ومعاناة الآباء في تربية أبنائهم ولكن في قالب اجتماعي كوميدي، وذلك من خلال عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة دولية، ويتم تسليط الضوء على الفارق بين المدارس الدولية والمدراس الحكومية، وفقا لبيان.

يشارك في «طير بينا يا قلبي» بسمة، ودنيا ماهر، وحازم سمير، ونور محمود، وليلى حسين، وإبرام سمير، وعمرو عبدالعزيز، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وماجدة منير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاج شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وانتهت ريم مصطفى أخيرا من تصوير مسلسلها «دوبامين» المكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة

شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
الإثنين.. «سكويد غايم» قد يدخل التاريخ بحفل جوائز «إيمي»
الإثنين.. «سكويد غايم» قد يدخل التاريخ بحفل جوائز «إيمي»
وفاة المخرج السينمائي السويسري آلان تانير عن 92 عاما
وفاة المخرج السينمائي السويسري آلان تانير عن 92 عاما
وفاة خافيير مارياس أحد أبرز وجوه الأدب الإسباني المعاصر
وفاة خافيير مارياس أحد أبرز وجوه الأدب الإسباني المعاصر
الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة
الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
المزيد
هشام خرما ونوران أبوطالب على مسرح الماركيه 23 سبتمبر
هشام خرما ونوران أبوطالب على مسرح الماركيه 23 سبتمبر...
«skeleton crowd» السعودية تطرح ألبومها «MOLLY CRAPTON»
«skeleton crowd» السعودية تطرح ألبومها «MOLLY CRAPTON»...
الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى
الإثنين.. بدء عرض «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى...
الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة
الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة...
وفاة خافيير مارياس أحد أبرز وجوه الأدب الإسباني المعاصر
وفاة خافيير مارياس أحد أبرز وجوه الأدب الإسباني المعاصر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط