الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

تحيي الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، الجمعة، أولى حفلاتها الغنائية في السعودية، وذلك على مسرح البلدة القديمة في مدينة العلا.

وتحتفل سعاد مع جمهورها السعودي بإطلاق ألبومها الغنائي العاشر «سيكوانا» وسط الجبال وجمال الطبيعة الصحراوية، وفقا لبيان.

واختارت ماسي أن تكون السعودية أولى محطات جولة حفلات الألبوم الجديد والذي سيظهر للنور في يوم الحفل نفسه على مختلف المنصات الموسيقية العالمية، على أن تكمل جولتها بعدة محطات عربية من بينها مصر خلال العام الجاري.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد «سيكوانا» وجبة موسيقية متنوعة بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

ويأتي ألبوم «سيكوانا» بعد نجاح ألبومها الأخير «أمنية»، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز «إديسون» (Edison) الهولندية.

وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف العالمية بعد ترشحها لجائزتين عالميتين عن الألبوم نفسه، فقبل اقتناصها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، جرى اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم للعام 2020 في جوائز «Songlines» البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.