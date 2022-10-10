Atwasat

الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 02:20 مساء
الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية
بوستر حفل سعاد ماسي في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تحيي الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، الجمعة، أولى حفلاتها الغنائية في السعودية، وذلك على مسرح البلدة القديمة في مدينة العلا.

وتحتفل سعاد مع جمهورها السعودي بإطلاق ألبومها الغنائي العاشر «سيكوانا» وسط الجبال وجمال الطبيعة الصحراوية، وفقا لبيان.

واختارت ماسي أن تكون السعودية أولى محطات جولة حفلات الألبوم الجديد والذي سيظهر للنور في يوم الحفل نفسه على مختلف المنصات الموسيقية العالمية، على أن تكمل جولتها بعدة محطات عربية من بينها مصر خلال العام الجاري.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد «سيكوانا» وجبة موسيقية متنوعة بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

ويأتي ألبوم «سيكوانا» بعد نجاح ألبومها الأخير «أمنية»، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز «إديسون» (Edison) الهولندية.

وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف العالمية بعد ترشحها لجائزتين عالميتين عن الألبوم نفسه، فقبل اقتناصها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، جرى اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم للعام 2020 في جوائز «Songlines» البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس
الموت يغيب الفيلسوف الفرنسي برونو لاتور
الموت يغيب الفيلسوف الفرنسي برونو لاتور
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
المزيد
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»...
الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية
الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية...
صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر
صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر...
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»...
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط