وودي ألن يغير جلده بعد السادسة والثمانين.. ماذا فعل؟

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المخرج الأميركي، وودي ألن، الإثنين، في باريس تصوير أول أفلامه الروائية بالفرنسية «واسب22» (Wasp22)، وهو الخمسين في مسيرته.

وأوضح ألن (86 عاماً) في بيان أن عمله الجديد «كوميديا سوداء بروحية ماتش بوينت»، وهو فيلم سابق من العام 2005 للمخرج الذي بات منبوذاً من الأوساط السينمائية بعدما اتهمته ابنته بالتبني ديلان فارو بالاعتداء عليها عندما كانت طفلة.

وينفي المخرج باستمرار هذه الاتهامات التي لم يتوصل تحقيقان إلى أي نتيجة في شأنها، حسب «فرانس برس».

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ورغم العزلة التي تعرّض لها في الولايات المتحدة منذ حركة #مي تو، بقي للمخرج المتحدر من نيويورك والفائز بأربع جوائز أوسكار، جمهور أوروبي وفيّ خصوصاً في فرنسا.

إلا أن فيلمه الأخير «ريفكينز فستيفال» الذي صُوِّر في إسبانيا، في سان سيباستيان، وكان أبرز الممثلين المشاركين فيه الفرنسي لوي غاريل، لم يستقطب سوى 89 ألف مُشاهد لدى عرضه في يوليو.

واسب22

أما في فيلمه الجديد «واسب22» فسيتعاون وودي آلن للمرة الخامسة مع المصور السينمائي الإيطالي فيتوريو ستورارو (أبوكاليبس ناو)، بعدما بدأت شراكتهما منذ «كافيه سوسايتي».

ولدى عرض فيلمه «إيه ريني داي إن نيويورك» في الصالات الفرنسية عام 2019، جاهر بعض الممثلين بموقف متحفظ حياله، بينما دعمه آخرون، كالممثلتين الأميركية سكارليت جوهانسون والفرنسية كاترين دونوف، إذ اعتبرتاه بريئاً حتى تثبت إدانته.