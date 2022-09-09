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خبراء ليبيون يفحصون قطعا أثرية «مهربة» في بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 02:15 مساء
خبراء ليبيون يفحصون قطعا أثرية «مهربة» في بروكسل
فريق من مصلحة الآثار يتحقق من أصالة قطع أثرية في بروكسل يشتبه بأنها هُربت من ليبيا (فيسبوك)
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يعكف فريق من مصلحة الآثار على كتابة تقرير فني حول أصالة قطع أثرية في بروكسل ببلجيكا، يشتبه بأنها هُربت من ليبيا.

وذكر مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار على صفحته في «فيسبوك»، الخميس: «قام خبراء من مصلحة الآثار بفحص قطع أثرية في العاصمة البلجيكية بروكسل يشتبه بأنها هُربت من ليبيا وذلك لإعداد تقرير فني لإثبات أصالتها».

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وهذه القطع ضبطها مكتب التفتيش الاقتصادي بوزارة التجارة البلجيكية العام 2021، في أحد المعارض في بروكسل، حسب ما نشر المكتب.

فريق من مصلحة الآثار يتحقق من أصالة قطع أثرية في بروكسل يشتبه بأنها هُربت من ليبيا (فيسبوك)
فريق من مصلحة الآثار يتحقق من أصالة قطع أثرية في بروكسل يشتبه بأنها هُربت من ليبيا (فيسبوك)
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