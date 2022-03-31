الخارجية تسلم مصلحة الآثار قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسليم مصلحة الآثار الليبية قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة.

ووجهت الوزارة الشكر للسلطات الأميركية، لتعاونها المتميز مع السفارة الليبية في واشنطن لاستعادة القطعة وهي «الرأس الجنائزي الرخامي»، وإعادتها إلى أرض الوطن، حسب بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، الخميس.

ونُقلت القطعة بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة، وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك «معرض أفروديت» قبل التمكن من استردادها.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

جاء ذلك بعدما استقبل وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، مدير عام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة ماري دي ميو والوفد المرافق لها، الذي قدم القطعة الأثرية، بحضور رئيس مصلحة الآثار الدكتور محمد الشكشوكي، والمبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لأميركا الدكتور محمد الضراط، والقائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في واشنطن، خالد الضعيف، ورئيس لجنة استيرداد الأموال والممتلكات المنهوبة.

أميركا تعيد قطعتين أثريتين إلى ليبيا

وأمس الأربعاء، أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية، ألفين براغ، إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا، وهما «رأس سيدة محجبة» و«تمثال نصفي لرجل ملتح»، تقدر قيمتهما بأكثر من 500 ألف دولار، وقد سرقتا من مدينة قورينا (شحات)، «التي تعرضت لأعمال نهب متفشية منذ أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات».

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وأشار مكتب المدعي العام، في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، إلى تسليم القطعتين للقائم بأعمال السفارة ليبيا في واشنطن خالد ضيف، بحضور عدد من المسؤولين الأميركيين.