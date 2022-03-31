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الولايات المتحدة تعيد إلى ليبيا قطعتين أثريتين مسروقتين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 12:50 مساء
الولايات المتحدة تعيد إلى ليبيا قطعتين أثريتين مسروقتين
احتفالية في مانهاتن لتسليم قطع أثرية إلى القائم بأعمال السفارة الليبية، 30 مارس 2022، (حساب السفارة على تويتر)
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أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية، ألفين براغ، إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا، وهما «رأس سيدة محجبة» و«تمثال نصفي لرجل ملتح»، تقدر قيمتهما بأكثر من 500 ألف دولار، وقد سرقتا من مدينة قورينا (شحات)، «التي تعرضت لأعمال نهب متفشية منذ أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات».

وأشار مكتب المدعي العام، في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، إلى تسليم القطعتين للقائم بأعمال السفارة ليبيا في واشنطن خالد ضيف، بحضور عدد من المسؤولين الأميركيين.

وقال براغ إن تلك القطع الأثرية الجميلة لها قيمة تاريخية كبيرة، مشيرًا إلى أن مانهاتن موطن لبعض أكثر القطع الفنية والتاريخية قيمة في العالم بأسره، «لكن يجب الحصول عليها بشكل قانوني»، ولن يسمح بأن تتحول إلى «مركز للآثار» المسروقة.

من جانبه، أعرب ضيف عن امتنانه لجهود مكتب المدعي العام في مانهاتن، في إعادة القطعتين الأثريتين، موجهًا الشكر أيضًا إلى الأمن الداخلي في نيويورك، وكل من عمل على ضمان عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي في متحف شحات.

وبدوره، قال القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مباحث الأمن الداخلي في نيويورك، ريكي باتيل، إن القطعتين «مستمدتان من تراث برقة الأثري والغني»، مضيفًا أنه لعقود من الزمان، «سرقت (مثل) هذه القطع وجرى الاتجار بها في جميع أنحاء العالم، ووصلت في النهاية إلى الولايات المتحدة»، مشيدًا بالتعاون بين الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام في مواجهة سرقات الآثار، والعمل على الحفاظ على التاريخ الثقافي للدول حول العالم، واختتم: «اليوم نعيد هذه القطع التي لا تقدر بثمن إلى ليبيا وطنها الشرعي».

تاريخ القطعتين الأثريتين
يعود تاريخ رأس السيدة المحجبة إلى نحو 350 قبل الميلاد، وتقدر قيمتها بنحو نصف مليون دولار، واستُولي عليها من متحف «متروبوليتان» للفنون في نيويورك، حيث كانت معروضة منذ العام 1998، لكن قبل عرضها سرقت من مقبرة في قورينا، وهربت إلى مصر من قبل تاجر آثار معروف لمكتب المدعي العام في مانهاتن، ثم شحنت إلى نيويورك، بينما يعود تاريخ تمثال الرجل الملتحي إلى العام ما بين 100 إلى 300 قبل الميلاد، وتبلغ قيمته 30 ألف دولار، وقد نُهِب أيضًا من قورينا، وهُرب من ليبيا إلى جنيف بسويسرا، قبل وصوله إلى مانهاتن.

- إعادة قطعة أثرية إلى ليبيا تقدر قيمتها بمليون و200 ألف دولار
- الولايات المتحدة تعيد إلى ليبيا رأس تمثال رخامي مسروق

وفي يناير الماضي، أعاد مكتب المدعي العام لقاطعة مانهاتن قطعة أثرية رخامية أخرى نُهبت من القيرواني بقيمة 1.2 مليون دولار «رأس أنثى محجبة» إلى ليبيا.

وعلق مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند على الفعالية، مشيرًا إلى افتخار بلاده بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي، ولفت إلى أن عملية التسليم التي جرت أمس «مجرّد جزء يسير من الجهود الأميركية - الليبية لحماية التراث الليبي الغني».

كما شكر نورلاند مصلحة الآثار في مانهاتن ووزارة الأمن الداخلي الأميركية على جهودهما لحماية وإعادة التراث القيم الذي تعود ملكيته إلى ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

جانب من مراسم تسليم القطعتين.
جانب من مراسم تسليم القطعتين.
صورة للقطعتين.
صورة للقطعتين.
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