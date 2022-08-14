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«مكتب بني وليد» يحتفي باليوم العالمي للشباب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 14 أغسطس 2022, 04:10 مساء
«مكتب بني وليد» يحتفي باليوم العالمي للشباب
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
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نظمت لجنة الإغاثة الدولية بالتعاون مع مكتب الشباب بمدينة بني وليد، مساء السبت، جلسة شبابية فنية حملت عنوان «شباب طموح»، لمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقالت المشرفة على الجلسة، فاطمة الصالحين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجلسة ضمت عددًا من الشباب أصحاب المواهب الفنية في الغناء والعزف والتصوير والرسم والرياضة، وبعض المواهب الأخرى.

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وذكرت الصالحين أن هذه الجلسة تسعى لرصد التحديات والمشاكل والاستماع إلى آراء الشباب ومحاولة حلحلة بعض المشاكل، فضلا عن تعزيز دور الشباب في الجوانب الفنية التي تفتقدها مدينة بني وليد.

وأضافت المشرفة على الجلسة أنهم يسعون من خلال هذه الجلسات والمبادرات إلى الارتقاء بدور الشباب ورعاية مواهبهم المختلفة وتشجيعهم على الإبداع، لزيادة دورهم الإيجابي في المجتمع.

اليوم العالمي للشباب
يُحتفل باليوم العالمي للشباب سنويا في 12 أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، حسب موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت.

واقتراح شباب اجتمعوا في عام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي فكرة يوم الشباب الدولي، حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولي للشباب لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية.

جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
جلسة فنية بعنوان «شباب طموح» ينظمها مكتب الشباب بمدينة بني وليد لمناسبة اليوم العالمي للشباب (بوابة الوسط)
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