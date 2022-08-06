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«صورة وطن» معرض يظهر ثقافات المدن الليبية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 06 أغسطس 2022, 02:16 مساء
«صورة وطن» معرض يظهر ثقافات المدن الليبية
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
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أقيم بقاعة المعارض بكلية التقنية الإلكترونية، بمدينة بني وليد، معرض «صورة وطن» تحت إشراف مكتب الشباب، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة ومنظمة تثقيف الشباب.

وأوضح المشرف على المعرض عبدالسلام كنشيل في حديث إلى «بوابة الوسط»، السبت، أن المعرض ضم حوالي 28 صورة أظهرت ثقافة ومعالم المدن المشاركة مثل بني وليد وتاورغاء ومصراتة، ضمن مشروع تعزيز القيادة والمواطنة للشباب من أجل السلام.

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وذكر كنشيل أن المعرض يهدُف إلى التعريف بالمصورين الشباب والتعريف بهم وفتح فرص المشاركة في جميع المعارض والمناسبات الفنية والثقافية المختلفة.

مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
مدينة بني وليد تحتضن معرض «صورة وطن» (بوابة الوسط)
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