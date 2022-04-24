سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن القانون

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تعرضت كلية التقنية الإلكترونية بمدينة بني وليد، أمس السبت، للسرقة والعبث بمحتوياتها وأقسامها من قبل مجهولين خارجين عن القانون، على ما أفاد مصدر من الكلية «بوابة الوسط»، اليوم الأحد.

وذكر المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن بعضًا من محتويات الكلية تعرض للعبث والسرقة مثل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعامل الدراسية في الكلية، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية ستلاحق هؤلاء المجرمين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية.

- تعليق الدراسة في كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد بعد الاعتداء على القسم الداخلي

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد المقرات الحكومية في بني وليد للسرقة والتخريب؛ حيث تعرضت في السابق مدرسة شهداء 17 فبراير، ومدرسة القدس للبنات، والمركز الصحي الجملة، ومكتب الصناعات ومكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق.