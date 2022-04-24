Atwasat

سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن القانون

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 24 أبريل 2022, 06:21 مساء
سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن القانون
لافتة بساحة كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعرضت كلية التقنية الإلكترونية بمدينة بني وليد، أمس السبت، للسرقة والعبث بمحتوياتها وأقسامها من قبل مجهولين خارجين عن القانون، على ما أفاد مصدر من الكلية «بوابة الوسط»، اليوم الأحد.

وذكر المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن بعضًا من محتويات الكلية تعرض للعبث والسرقة مثل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعامل الدراسية في الكلية، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية ستلاحق هؤلاء المجرمين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية.

- تعليق الدراسة في كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد بعد الاعتداء على القسم الداخلي

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد المقرات الحكومية في بني وليد للسرقة والتخريب؛ حيث تعرضت في السابق مدرسة شهداء 17 فبراير، ومدرسة القدس للبنات، والمركز الصحي الجملة، ومكتب الصناعات ومكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية

روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع الله يحث مسؤولي «أكاكوس» على إجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط
صنع الله يحث مسؤولي «أكاكوس» على إجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل ...
سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن القانون
سرقة وتخريب كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد من قبل خارجين عن...
الرئيس الجزائري يحسم موقف بلاده بشأن صراع «الشرعية» في ليبيا
الرئيس الجزائري يحسم موقف بلاده بشأن صراع «الشرعية» في ليبيا
تحرير طفل أفريقي من خاطفيه والقبض عليهما في صبراتة
تحرير طفل أفريقي من خاطفيه والقبض عليهما في صبراتة
الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية
الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء غدا الإثنين
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء غدا الإثنين...
بلدية غريان تطالب الدبيبة بإنشاء مستشفى للحوادث بالمدينة خلال العام الجاري
بلدية غريان تطالب الدبيبة بإنشاء مستشفى للحوادث بالمدينة ......
الحويج يتفق مع عميد جنزور على حصر فرص الاستثمار بالبلدية وتضمينها بخارطة الوزارة
الحويج يتفق مع عميد جنزور على حصر فرص الاستثمار بالبلدية ......
الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية
الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم ......
تحرير طفل أفريقي من خاطفيه والقبض عليهما في صبراتة
تحرير طفل أفريقي من خاطفيه والقبض عليهما في صبراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط