تكريم كاملة أبو ذكري في «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، منح المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي.

علق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي»، على قرار التكريم قائلًا إن كاملة أبو ذكري، مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة في كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله، وفقًا لبيان.

في نفس السياق، كشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن الدورة المقبلة ستشهد احتفاء بأهم الأعمال السينمائية لكاملة أبو ذكري، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تحضيرات خاصة بالتكريم، ومن المقرر الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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من جانبها، قالت كاملة أبو ذكري، إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرًا، بل ومنحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة أن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، التي كانت دائمًا مثالًا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتلفزيون، إذ أنها فنانة كبيرة نالت احترام وحب الجمهور من خلال موهبتها وذكائها واحترامها لذاتها ولجمهورها على المستويين الفني والإنساني، فيما توجهت بالشكر لإدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمي الدورة المقبلة.

الساحر

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها عديد الأفلام السينمائية البارزة من بينها «سنة أولى نصب» الذي يعد أول أعمالها والذي تم إنتاجه العام 2004، ومن ثم توالت الأفلام حيث أخرجت «ملك وكتابة» و«عن العشق والهوى» العام 2006، «واحد صفر» 2009، «18 يوم» في 2011، و«يوم للستات» 2016.

عملت أبو ذكري لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها «131 أشغال» الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، «هاللو أمريكا» للفنان عادل إمام، و«بلية ودماغه العالية» لمحمد هنيدي، العام 2000.

فيما عملت كمساعدة مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها «البحر بيضحك ليه»، لمحمد كامل القليوبي 1995، و«الساحر» لرضوان الكاشف، وفي كليهما قدم دور البطولة الفنان محمود عبدالعزيز.

بطلوع الروح

ولها في مجال التلفزيون قدمت مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، التي كانت بدأتها العام 2004 من خلال سيت كوم «6 ميدان التحرير»، تلاه بعد ذلك عملان شهيران للفنانة نيللي كريم هما «ذات» العام 2013، و«سجن النسا» 2014، ومن ثم «واحة الغروب» 2017.

جددت كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، العام 2020 من خلال مسلسل «بـ100 وش» الذي حقق نجاحًا كبيرًا حينها، فيما أخرجت في موسم رمضان الماضي لعام 2022 مسلسل «بطلوع الروح»، الذي دارت أحداثه عن معاناة النساء في المجتمع الداعشي.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد بالمنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).