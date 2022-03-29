أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ44 برئاسة الفنان القدير حسين فهمي اختيار المخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان.

وصرح فهمي، قائلًا: «أسعدني جدًا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لما له من خبرة في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح»، وفقًا لبيان.

كما صرح المخرج أمير رمسيس عن توليه للمنصب: «فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسؤولية الكبيرة، وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان، الذي كان له دور رائد في تطويره، وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية».

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما العام 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في عديد الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه في عديد المهرجانات السينمائية المهمة، وحصل على عديد الجوائز العربية من بينها فيلم «يهود مصر»، الذي شارك في مهرجانات «بالم سبرينغز السينمائي»، «مونتريال السينمائي الدولي»، «هامبورغ السينمائي» وغيرها، كما أن فيلم «بتوقيت القاهرة» كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج «ليالي عربية»، كما شارك في مهرجان «دبي السينمائي» العام 2014، وحاز فيلم «حظر تجول» بعرض أول في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» كما عرض في مهرجاني «شنغهاي السينمائي الدولي» و«مالمو للسينما العربية». وعمل كمدير فني لمهرجان «الجونة السينمائي» لدوراته الخمس الأولى.

وانتهى أخيرًا من إخراج مسلسل «لون البحر» للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد، ومن المقرر عرضه قريبًا.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة «A» في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).