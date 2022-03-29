Atwasat

أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:25 صباحا
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
المخرج أمير رمسيس المدير الجديد لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ44 برئاسة الفنان القدير حسين فهمي اختيار المخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان.

وصرح فهمي، قائلًا: «أسعدني جدًا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لما له من خبرة في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح»، وفقًا لبيان.

كما صرح المخرج أمير رمسيس عن توليه للمنصب: «فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسؤولية الكبيرة، وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان، الذي كان له دور رائد في تطويره، وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية».

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما العام 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في عديد الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه في عديد المهرجانات السينمائية المهمة، وحصل على عديد الجوائز العربية من بينها فيلم «يهود مصر»، الذي شارك في مهرجانات «بالم سبرينغز السينمائي»، «مونتريال السينمائي الدولي»، «هامبورغ السينمائي» وغيرها، كما أن فيلم «بتوقيت القاهرة» كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج «ليالي عربية»، كما شارك في مهرجان «دبي السينمائي» العام 2014، وحاز فيلم «حظر تجول» بعرض أول في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» كما عرض في مهرجاني «شنغهاي السينمائي الدولي» و«مالمو للسينما العربية». وعمل كمدير فني لمهرجان «الجونة السينمائي» لدوراته الخمس الأولى.

وانتهى أخيرًا من إخراج مسلسل «لون البحر» للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد، ومن المقرر عرضه قريبًا.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة «A» في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة

إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة
560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية

560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة ...
تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد

تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022

إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر

مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين

توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين
الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي

الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة

«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد...
المزيد
«الإبادة الجماعية في ليبيا» ضمن أفضل كتب التاريخ عالميا في 2020
«الإبادة الجماعية في ليبيا» ضمن أفضل كتب التاريخ عالميا في ......
«آداب طرابلس» تنظم النسخة الأولى لمعرض التأليف النسوي
«آداب طرابلس» تنظم النسخة الأولى لمعرض التأليف النسوي...
ويل سميث يعتذر لكريس روك بعد صفعة حفل «الأوسكار»
ويل سميث يعتذر لكريس روك بعد صفعة حفل «الأوسكار»...
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»...
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط