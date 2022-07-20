«القاهرة السينمائي» يكشف أول مجموعة من أفلام الدورة الـ44

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، أسماء الدفعة الأولى من الأفلام المقرر عرضها ضمن فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

بلغ عدد الأفلام المعلن عنها حتى الآن عشرة أفلام مُدرجة ضمن عدة أقسام: خمسة بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وفيلم بالعروض الخاصة، وفيلم بالمسابقة الدولية، وفيلم بعروض منتصف الليل، وفيلمان بالبانوراما الدولية. جميعها تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان.

وجاءت الأفلام كالآتي:

«ألكاراس» (Alcarràs) يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج كارلا سايمون، وكان قد حصل في وقت سابق هذا العام على جائزة «الدب الذهبي» من مهرجان «برلين». تتناول أحداث الفيلم قصة عائلة تعيش في قرية صغيرة بكاتالونيا وتعمل في زراعة الخوخ، إلا أن مصدر رزقهم الوحيد يُهدد بشكل مفاجئ بعد أن يتوفى صاحب الملكية التي يعملون بها، ويقرر وريثه أن يبيع الأرض.

«إيامي» (EAMI) يعرض بقسم العروض الخاصة، وهو من إخراج باز إنسينا، وهو حاصل على جائزة «النمر الذهبي» من مهرجان «روتردام». تدور أحداث الفيلم حول إيامي التي يتعرض موطنها للغزو من قِبل بعض المستوطنين. في ما يشبه الخيالات، تسير إيامي في غابات موطنها، قبل أن تغادره للأبد.

ظروف قاسية

«توري ولوكيتا» (Tori & Lokita) يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج جين بيير داردان ولوك داردان، وهو حاصل على جائزة الدورة الـ75 لمهرجان «كان السينمائي»، للأخوين «داردان» اللذان حصلا على السعفة الذهبية مرتين. تدور أحداث الفيلم في بلجيكا، حيث يقرر شاب وفتاة مراهقة أن يسافران بمفردهما من أفريقيا إلا أنهما يواجهان ظروفا قاسية.

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«المبدأ» (Utama) يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج أليخاندرو لوايزا جريسي، وحاصل على الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية للأفلام الروائية في مهرجان «صندانس»، وجائزة الجمهور من مهرجان ترانسلفانيا. تدور أحداث الفيلم في المرتفعات البوليفية، حيث يعيش زوجان مسنان حياة روتينية منذ سنوات عديدة، لكنهما يتعرضان لمشكلة كبيرة وغير مألوفة نتيجة حدوث جفاف، مما يضعهما في مواجهة قاسية مع الطبيعة.

الهرم الذهبي

«لمحة» (RMN) يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج كرستيان مونجيو، ويعد أحدث أفلام المخرج الروماني الحاصل على السعفة الذهبية، وسبق وأن عرض فيلمه السابق «Graduation – تخرج» في الدورة الـ38 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي». تدور أحداث الفيلم في قرية تضم أعراقا مختلفة في ترانسيلفانيا برومانيا، حيث نتابع رجلا عاد من ألمانيا وعشيقته السابقة التي تعمل في القرية.

«منظور الفراشة» (Butterfly Vision) ويعرض ضمن المسابقة الدولية، وهو من إخراج ماكسيم ناكونتشيني، وكان قد شارك بمسابقة «نظرة ما» في الدورة الـ75 لمهرجان «كان السينمائي». تدور أحداث الفيلم حول الجندية لي لي التي تبلغ من العمر 29 عاما، والتي تكتشف عند عودتها للمنزل بعد احتجازها لمدة شهرين في خط المواجهة، أنها حامل نتيجة اغتصابها من الحارس.

«حبل من الجواهر» (Robe of Gems) يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج ناتاليا لوبيز، وحصل على جائزة الدب الفضي «جائزة لجنة التحكيم» من مهرجان «برلين»، ويشار إلى أن فيلم من إنتاج خواكين دل باسو، الحاصل على جائزة «الهرم الذهبي» من مهرجان «القاهرة السينمائي» في دورته السابقة. يتابع الفيلم إيزابيل التي انتهت للتو من نصف إجراءات طلاقها، وقررت الانتقال للإقامة في قصر قديم كانت تملكه عائلتها، إلا أن الأحداث سرعان ما تتعقد عقب اختفاء مارتا شقيقة زميلة إيزابيل في العمل، مما يدفع قائد الشرطة روبرتا للتحقيق في القضية.

شاطئ بعيد

«النسخة النهائية» (Final Cut) يعرض ضمن قسم عروض منتصف الليل، وهو إخراج ميشيل هازانوفيسيوس، ويشار إلى أنه كان فيلم افتتاح الدورة الأحدث لمهرجان «كان السينمائي»، هذا بخلاف كونه للمخرج الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «The Artist – الفنان». تدور الأحداث حول فريق عمل لأحد أفلام الزومبي قليلة التكلفة، لكن إجراءات التصوير تسير بشكل غير متوقع.

«حنين» (Nostalgia) يعرض الفيلم ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماريو مارتوني. تدور أحداث الفيلم حول فيليس الذي يعود إلى مسقط رأسه نابولي بعد غياب 40 عاما، ويعيد اكتشاف الأماكن ورموز المدينة التي تذكره بماضيه. شارك الفيلم بمسابقة «كان» هذا العام، وعُرض فيلم مارتوني السابق «The King of Laughter – ملك الضحك» ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان «القاهرة».

«شاطئ بعيد» (A Far Shore) يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماساكي كودو، وسبق أن عرض بمهرجان «كارلوفي فاري السينمائي». تتناول أحداث الفيلم قصة أم قاصر تضطر لترك مدرستها الثانوية وتعيش مع طفلها في مدينة أوكيناوا اليابانية، إلا أنها تواجه ظروفا قاسية.

بوسترات عدد من الأفلام المقرر عرضها في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)