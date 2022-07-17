مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

بعد تواجد العديد من الجنسيات العربية في أفلام بوليوود، وآخرهم نورا فتحي الممثلة ذات الأصول المغربية، انضم للقائمة مو إسماعيل ليكون أول مصري يشارك في أفلام بوليوود.

وذلك من خلال فيلم الأكشن والرومانسية والدراما «Khuda Haafiz Chapter II: Agni Pariksha» والذي عرض 8 يوليو، مع النجم الهندي فيديوت جموال وشيفاليكا أوبيروي ودانيش حسين ومينكا راي وأسرار خان والمخرج فاروق كبير، والذي حصل علي إشادة نقدية كبيرة في الهند منذ عرضه، وحصل على 8.8 من 10 على موقع السينما العالمية «IMDB»، وحقق حتى الآن ما يقرب من 20 مليون روبية في دور العرض الهندية.

السينما الهندية

وأكد مو إسماعيل أنه سعيد بالمشاركة في تلك التجربة، خاصة وأنه حريص على متابعة التطور الذي أحدثته السينما الهندية خلال الفترة الماضية، وأن اختيار المخرج فاروق كبيبر له كان بمثابة حلم أصبح حقيقة، لأنه شغوف بالفن وخاصة في مجال صناعة الأفلام على مستوى العالم، إضافة إلى سعادته بتصوير مشاهده في عدد من المناطق السياحية والشوارع بمصر، والذي جرى خلال 40 يوما، حيث جرى تصوير بعض المطاردات في منطقة الأهرامات، والقلعة، وشوارع مصر القديمة كشارع المعز والحسين».

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وأضاف أن هذا الجزء من الفيلم أقوى من الجزء الأول الذي عرض على إحدى المنصات العالمية العام 2020 بسبب انتشار وباء كورونا، ولم يعرض بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصيتي «سمير» و«نرجس»، فبعد التغلب على كل الصعاب في حياتهما، يجدان شعاعًا من الأمل والتفاؤل عندما تدخل نانديني الصغيرة حياتهما، وتكتمل أسرتهما لتصبح سعيدة لفترة ما، لكن سعادتهم لم تدم طويلاً، وفي تطور غريب من القدر تختفي «نرجس» ويبدأ سمير في البحث عنها ويتنقل من مكان إلى آخر في محاولة لاستعادة صغيرته وسط أجواء من الإثارة والأكشن.

شخصية الشرير

ويقدم مو إسماعيل في الفيلم الدور الرئيسي لشخصية الشرير في مصر«طابش حاجي» وهو عضو شهير في المافيا، والذي تدور معه أحداث المطاردات مع فيديوت جموال خاصة وأنه يحمي الشخصية التي يحاول جموال استعادة ابنته منه، وأكد مخرج العمل أن مو قدم أداء متميزا للدور.

يذكر أن فيلم Khuda Hafez ليس العمل الأول الذي يشارك فيه مو إسماعيل، إذ بدأ حياته كممثل العام 2010، وقطع شوطا طويلا في العمل مع كبار النجوم في العديد من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، منها «War Machine»، و«The Diversion»، كما عمل ضمن فريق الإنتاج لعدد من الأفلام «Star Trek Beyond» و«Mission: Impossible - Ghost Protocol».

مو اسماعيل أصبح أول مصري يشارك في أفلام بوليوود (خاص لـ بوابة الوسط)

مو اسماعيل أصبح أول مصري يشارك في أفلام بوليوود (خاص لـ بوابة الوسط)

مو اسماعيل أصبح أول مصري يشارك في أفلام بوليوود (خاص لـ بوابة الوسط)