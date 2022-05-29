Atwasat

بوليوود أمام تحدي استقطاب جمهور متنوع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 03:13 مساء
بوليوود أمام تحدي استقطاب جمهور متنوع
صورة التقطت في 17 مايو 2022 خلال الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي لعضو لجنة التحكيم النجمة ديبيكا بادوكوني (أ ف ب)
alwasat radio

تواجه السينما الهندية تحدي استقطاب جمهور أكثر تنوعًا حول العالم، من دون فقدان قوتها الجاذبة في السوق المحلية.

وحجزت بوليوود، وهي الأكثر غزارة في الإنتاج عالميًا، موقعًا لها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام وسوق الأفلام التي تقام خلاله، حسب «فرانس برس».

ولاحظ مدير سوق الأفلام، الفرنسي جيروم بايار، أن السينما الهندية التي كانت ضيفة الشرف في السوق هذه السنة «تكون أمام منعطف، وأن ثمة نوعًا من التجديد فيها».

مشاريع مثيرة للاهتمام
وكان النجاح الذي حققته أفلام باللغة الهندية قبل نحو عشر سنوات، على غرار «ذي لانشبوكس» (2013) من بطولة النجم البوليوودي عرفان خان، وراء اهتمام الموزعين السينمائيين بالهند. إلا أن «أي شيء تقريبًا لم يحصل مذاك»، على قول بايار، مع أن «ثمة عددًا من مشاريع الأفلام نجدها مثيرة للاهتمام».

وحضر إلى «كان» في مناسبة المشاركة في السوق وفد هندي كبير يضم وزيرًا، وأتيحت له فرصة التواصل مع موزعين من كل أنحاء العالم، وعرض مشاريع أفلام سعيًا إلى الحصول على تمويل.

ويفوق الإنتاج السينمائي الهندي بأشواط حجم ما ينتجه أي بلد آخر، إذ يصل عدد الأفلام إلى نحو 2000 سنويًا. وتتوجه هذه الأفلام إلى سوق ضخمة تتمنى أي صناعة سينمائية في العالم لو تحظى بمثلها، نظرًا إلى أن عدد سكان الهند يبلغ نحو 1.4 مليار نسمة، وإلى أن الطبقة الوسطى فيها تشهد تناميًا كبيرًا، فضلًا عن توافر شبكة ضخمة من دور السينما وانتشار واسع في دول الشتات.

- بوليوود تسعى لاستعادة بريقها بعد عام الوفيات والفضائح والجائحة

وتتسم السينما بميزة أخرى، وهي أنها نجحت في إثبات حضورها في دول لا ينطق سكانها بالهندية، كالصين ومصر ونيجيريا.

لكن هاجس تلبية الأذواق الهندية يحول أحيانًا دون انطلاق هذه السينما إلى آفاق أبعد، على ما شرح براناد كاباديا، رئيس شركة «موفي غويرز إنترتينمنت» التي تتخذ من إنجلترا مقرًا وتنشط في مجال توزيع الأفلام الهندية. وقال على هامش مهرجان كان السينمائي «نحن مستقلون جدًا».

وأوضح كاباديا أن «أي مخرج يطمح طبعًا إلى أن يلقى عمله رواجًا لدى كل فئات الجمهور. لكن رغبته في الوصول إلى جمهور خارج بلده قد تؤدي إلى تنفير جمهوره الأساسي».

ولفت بايار إلى أن المخرجين المستقلين في الهند الذين قد يثيرون اهتمام المهرجانات السينمائية غالبًا ما يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل من أهم المنتجين أو من الحكومة، وفق «فرانس برس».

كسر القالب
غير إن الحال لم تكن دائمًا كذلك. ففي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، ابتعد جيل من المخرجين الهنود عن الأفلام الموسيقية التقليدية وحظي بدعم من الحكومة، أشهرهم ساتياجيت راي (صاحب فيلم «جلساغار» أو بالعربية «غرفة الموسيقى») الذي فاز بجوائز في مهرجاني برلين والبندقية.

ولكن مع نمو الإنتاجات الكبرى في السنوات الأخيرة، طغت الأعمال البوليوودية الجماهيرية على هذه الأفلام المستقلة.

ولا يزال كثر يحاولون كسر هذا القالب، كما كانت الحال مع فيلم «إنغليش فينغليش» (2012) الذي لقي استحسان الجمهور في الهند ولدى الهنود الموجودين في دول الانتشار، قبل دبلجته أو ترجمته إلى 12 لغة أخرى.

ورأى براناد كاباديا أن «ثمة مخرجين ورواة قصص» يستطيعون أن يحققوا نجاحًا خارج الهند، وكذلك بعض المواضيع، مشيرًا مثلًا في هذا المجال إلى أن المخرج سانجاي ليلا بنسالي (صاحب فيلم «ديفداس» الذي عُرض في مهرجان كان عام 2002)، يعجب في آن واحد الجمهور الهندي وهواة الأعمال الفنية والتجريبية في الغرب.

وأقيم عرض لأحدث أعماله، وهو «غانغوباي كاثياوادي»، ضمن مهرجان برلين السينمائي في فبراير.

واعتبر كاباديا أن حضور الهند القوي في سوق الأفلام في مهرجان كان قد يحتاج بعض الوقت لكي يثمر شراكات ملموسة خارج الأسواق الهندية الرئيسية، كجنوب آسيا ودول الخليج العربية. وشدد على ضرورة الحضور في مثل هذه المناسبات و«البقاء على حلبة الرقص أملًا في اللقاء بأحد».

وثمة أمل أيضًا لدى الممثلة الهندية بوجا هيغدي التي تشارك في أربعة أفلام سنويًا ويبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» 20 مليونًا. وقالت لوكالة فرانس برس «الأمور تتغير. السينما الهندية تُصدر».

ولاحظت أن وجود عدد من الممثلين الهنود في مهرجان كان، من بينهم عضو لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بالسعفة الذهبية النجمة ديبيكا بادوكوني، يساهم في الترويج للصناعة السينمائية الهندية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«لي بير» يقتنص جائزة «نظرة ما» في «كان»
«لي بير» يقتنص جائزة «نظرة ما» في «كان»
كيفن سبايسي متهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال
كيفن سبايسي متهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال
قضية «جوني - أمبير»: هيئة المحلفين تواصل مداولاتها الثلاثاء
قضية «جوني - أمبير»: هيئة المحلفين تواصل مداولاتها الثلاثاء
الفائز بالسعفة الذهبية.. «تيتان» يفتح الباب أمام كل الاحتمالات
الفائز بالسعفة الذهبية.. «تيتان» يفتح الباب أمام كل الاحتمالات
«مهرجان كان»: السعفة الذهبية لـ«تراينغل أوف سادنس» وسونغ كانغ هو أفضل ممثل
«مهرجان كان»: السعفة الذهبية لـ«تراينغل أوف سادنس» وسونغ كانغ هو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
المزيد
بوليوود أمام تحدي استقطاب جمهور متنوع
بوليوود أمام تحدي استقطاب جمهور متنوع...
عمر سي يتعاون مع منافسة «نتفليكس»
عمر سي يتعاون مع منافسة «نتفليكس»...
تخصيص متحف للنجمة المجرية زازا غابور
تخصيص متحف للنجمة المجرية زازا غابور...
«مهرجان كان»: السعفة الذهبية لـ«تراينغل أوف سادنس» وسونغ كانغ هو أفضل ممثل
«مهرجان كان»: السعفة الذهبية لـ«تراينغل أوف سادنس» وسونغ ......
الفائز بالسعفة الذهبية.. «تيتان» يفتح الباب أمام كل الاحتمالات
الفائز بالسعفة الذهبية.. «تيتان» يفتح الباب أمام كل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط