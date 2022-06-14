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4 ليبيين في مهرجان الشعر العربي بإسطنبول

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الثلاثاء 14 يونيو 2022, 11:13 صباحا
4 ليبيين في مهرجان الشعر العربي بإسطنبول
النسخة الرابعة لمهرجان الشعر العربي بإسطنبول (الإنترنت)
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يشارك أربعة شعراء ليبيين في النسخة الرابعة لمهرجان الشعر العربي بإسطنبول، الذي تنظمه الجمعية الدولية للشعراء العرب، بجامعة مرمرة – إسطنبول.

والشعراء الليبيون الأربعة المشاركون في المهرجان هم: محمد المزوغي، وحمزة الحاسي، واهليل البيجو، ومحمود العوامي، ضمن 100 شاعر من 20 دولة عربية وغير عربية، خلال الفترة بين 17 إلى 23 يونيو 2022.

وقال الشاعر حمزة الحاسي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «دعتني لجنة المهرجان للمشاركة فيه مع ثلاثة من الشعراء الليبيين، وهو ما اعتبره شرفا كبيرا لي».

وصدر للشاعر حمزة الحاسي ديوان «صلاة أخيرة»، وعُرض في معرض القاهرة الدولي العام الماضي.

ويشارك في المهرجان إلى جانب ليبيا عدد من الدول من بينها السعودية وعمان والسودان ومصر ونيجيريا والمغرب وسورية وفلسطين ولبنان وتونس والإمارات والأردن والكويت والسنغال والجزائر وقطر والبحرين والعراق، واليمن.

يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان التي أقيمت في 2021، حملت اسم الشاعر الليبي الراحل عبد المولى البغدادي وفاءً وتكريما له ولمسيرته الإبداعية.

حمزة الحاسي (الإنترنت)
حمزة الحاسي (الإنترنت)
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