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جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:33 مساء
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
الممثل الأميركي جوني ديب خلال جلسة محكمة فيرفاكس، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
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رحب الممثل جوني ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين الأميركية بعد جلسات استمرت ستة أسابيع في قضية تشهير على خلفية اتهامات وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد بالعنف الأسري.

وقال ديب في بيان أصدره بعدما حكمت هيئة المحلفين في محكمة فيرفاكس قرب واشنطن بتعويض قدره 15 مليون دولار لصالحه، في مقابل مليوني دولار لصالح هيرد، إن «هيئة المحلفين أعادت لي حياتي. أنا متأثر حقا»، وفق «فرانس برس».

إدانة أمبير هيرد
ودانت هيئة محلفين أميركية أمبير هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق النجم جوني ديب من خلال وصفها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري، بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقا في خصوصيات الشخصيتين الهوليووديتين البارزتين.

- هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

وأجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي تلي في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في جريدة «واشنطن بوست» العام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب. وانتهى القرار إلى إلزام هيرد يدفع تعويض للممثل قدره 15 مليون دولار.

أمبير هيرد: قلبي انشطر
من جانبها أبدت الممثلة الأميركية أمبير هيرد، خيبة أمل «تفوق الوصف»، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها شهرت بطليقها النجم جوني ديب من خلال اتهامه بالاعتداء عليها، واصفة الحكم بأنه «نكسة» للنساء.

وقالت هيرد في بيان صدر بعيد تلاوة الحكم في ولاية فيرجينيا الأميركية «خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر، لأن جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق».

وأضافت «أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد»، بحسب «فرانس برس».

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