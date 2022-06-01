هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت هيئة محلفين أميركية الأربعاء الممثلة أمبير هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق النجم جوني ديب من خلال وصفها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري، بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات الشخصيتين الهوليووديتين البارزتين.

وأجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي تلي في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب، بحسب «فرانس برس». ونص قرار الهيئة على إلزام هيرد يدفع تعويض للممثل قدره 15 مليون دولار.

رد دعوى جوني ديب

وأكدت وكيلة هيرد المحامية إيلاين بريدهوفت، في مرافعتها الختامية، الجمعة، أمام محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن أن حياة موكلتها «أصبحت جحيما» منذ بدء جلسات المحاكمة في الدعوى، وفق «فرانس برس». وطالبت بريدهوفت هيئة المحلفين، التي تضم خمسة رجال وامرأتين، برد دعوى جوني ديب لتمكين هيرد «من مواصلة حياتها وتربية طفلتها».

أما النجم (58 عاما) فيرغب هو الآخر في «استئناف حياته الطبيعية»، على ما قالت وكيلته المحامية كامي فاسكيز.

وعقدت هيئة المحلفين الجمعة، واستمرت مداولتها أكثر من ساعتين، لكنها لم تتوصل بعد إلى قرار. وسيواصل الأعضاء السبعة مداولاتهم الثلاثاء المقبل، نظرا إلى أن الإثنين يوم عطلة في الولايات المتحدة.

ويتهم نجم «ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين» زوجته السابقة بضرب سمعته وتقويض مسيرته، من خلال تأكيدها في مقالة نشرتها جريدة «واشنطن بوست» سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

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وشنت هيرد البالغة 36 عاما هجوما مضادا مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار، واعتبرت بطلة «أكوامان» و«جاستيس ليغ» أن الدعوى «غير المجدية» المرفوعة من ديب تمدد «الإساءات والمضايقات» التي تقول إنها تعرضت لها خلال علاقتها بزوجها السابق.

اعتداء واحد

أما وكيلها الآخر المحامي بن روتنبورن فقال بعد تعداده الشجارات التي حصلت بين الزوجين خلال سنوات علاقتهما الخمس والتي أكدت الممثلة أن بعضها كان ينتهي بالعنف «إذا تعرضت أمبير لاعتداء واحد، فإنها تربح» الدعوى.

وأضاف في إشارة إلى مقالة «واشنطن بوست» العام 2018 «فكروا في رسالة ديب ومحاميه إلى أمبير، وبالتالي إلى كل ضحية من ضحايا العنف الأسري». وتوجه إلى المحلفين قائلا «هذه المحاكمة تعني أكثر بكثير من جوني ديب ضد أمبير هيرد، إذ تتعلق بحرية التعبير. دافعوا عنها واحموها».

وردت وكيلة ديب المحامية فاسكيز بالتشديد على أن «التعديل الأول للدستور (الأميركي) لا يحمي من يكذب ويشهر بالآخرين». وسعى محامو ديب إلى التنديد بما وصفوه بـ«أكاذيب» أمبير هيرد معتبرين أنها أرادت من خلالها «إيذاء» زوجها السابق.

وقالت فاسكيز «قبل ست سنوات تماما، في 27 مايو 2016، (...) تقدمت هيرد بدعوى كاذبة ضد زوجها بتهمة تعرضها للعنف الأسري منذ 15 شهرا». وشددت فاسكيز على أن موكلها هو الذي كان ضحية عنف زوجته، لا العكس.

أما وكيل ديب الآخر بن تشو فقال «لم يسبق لأي امرأة قبل أمبير هيرد أن اتهمت ديب بالاعتداء عليها خلال 58 عاما، ولم تفعل أي واحدة» بعدها أيضا.وأضاف أن جوني ديب «فقد كل شيء» و«حذفته هوليوود» بعد المقالة التي نشرتها زوجته السابقة، لأن «الجميع كان يعرف من قصدت» في ما كتبته.