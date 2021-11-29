عرض «بيت غوتشي» للمرة الأولى في الشرق الأوسط بـ«مهرجان القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:24 صباحا
فيلم «بيت غوتشي» يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض اليوم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «بيت غوتشي»، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم «بيت غوتشي» من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأميركية، وأحداثة مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة غوتشي.

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

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يُعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 157 دقيقة، في الساعة التاسعة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى ٥ ديسمبر.

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