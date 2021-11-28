«القاهرة السينمائي»: عرض أول لـ«أخوات» بالشرق الأوسط

ملصق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الإنترنت)|

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «أخوات» ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «أخوات» من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما تتخطيان سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

وفيلم «أخوات» مرشح لجائزة «الهرم البرونزي» لأفضل عمل أو ثانٍ، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدًا الإثنين في الساعة الـ 9:30 مساء بسينما «الزمالك 1».

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.