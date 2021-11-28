«القاهرة السينمائي»: عرض أول لـ«أخوات» بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 01:29 مساء
ملصق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الإنترنت)|

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «أخوات» ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «أخوات» من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما تتخطيان سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

وفيلم «أخوات» مرشح لجائزة «الهرم البرونزي» لأفضل عمل أو ثانٍ، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدًا الإثنين في الساعة الـ 9:30 مساء بسينما «الزمالك 1».

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك ...
رياضة عالمية
فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال
رياضة عالمية
الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية
سيارات
مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية
اقتصاد
بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات ...
ليبيا
كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تلف دينامو السيارة