صفاء الليثي توثق أعمال وتجارب السينما التسجيلية

الناقدة صفاء الليثي توثق أعمال وتجارب السينما التسجيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

أُقيمت ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بمصر، الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب «وجوه الحقيقة اتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية» للناقدة السينمائية صفاء الليثي، الذي صدر ضمن كتب المهرجان، وأدارت الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وحضر الندوة عدد من السينمائيين والنقاد، من بينهم الكاتبة حنان أبو الضياء والناقد محمد سيد عبد الرحيم، والكاتبة ناهد نصر، ومدير التصوير محسن أحمد.

فيما قالت الناقدة ماجدة موريس إن صفاء الليثي وثقت جزءًا مهمًّا من تاريخ السينما التسجيلية بداية من خيري بشارة وداود عبد السيد ومحمد كامل القليوبي، وعطيات الأبنودي وغيرهم، كما أشارت في الكتاب إلى نماذج مهمة من العاملين في صناعة الأفلام التسجيلية، وكيف تحولت من مونتيرة إلى ناقدة ترصد وتوثق مراحل مختلفة في تاريخ السينما المصرية.

ومن جانبها قالت الكاتبة صفاء الليثي: «بدأت الكتابة النقدية في بداية طريقي مع المخرج خيري بشارة في فيلم (طبيب في الأرياف) وكانت علاقته حميمة جدًّا بالمادة، وأكثر شخصين شجعاني على الكتابة فاروق عبد القادر والرسام محيي اللبان.

وأضافت: «كنت أذهب إلى المركز القومي للسينما للبحث عن أفلام تسجيلية لأنقلها على شرائط vhs وكانت تقوم بتفريغ لقطة لقطة ومشهدًا مشهدًا».

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كما تحدثت عن علاقتها بالمخرج داود عبد السيد وعلاقته ببناء الفيلم مع المونتير أحمد متولي، مشيرة إلى أن العمل في مونتاج الفيلم التسجيلي عملية ممتعة جدًّا، وكان دائمًا لديّ وجهة نظر لدرجة أن المونتير أحمد متولي اقتنع بوجهة نظري في أحد أعماله حول ضرورة تغيير اللقطات لتسهل تركيب المؤثرات الصوتية.

وتحدثت صفاء الليثي عن تجارب مهمة مع كبار المخرجين أمثال توفيق صالح، داود عبد السيد، محمد كامل القليوبي، ووجهت الشكر إلى مجلة «الفن السابع»، التي كانت من أهم المجلات .

كما تناولت علاقتها مع مخرجين كبار سلكوا طريقًا مختلفًا مثل عطيات الأبنودي والمخرج علي الغزولي وفؤاد التهامي ونبيه لطفي، وذكرت أن علاقتها بعطيات الأبنودي بدأت عندما طلبت منها أن تشاهد أعمالها وتكتب عنها بعد انتشار «جماليات السينما التسجيلية».

يذكر أن صفاء الليثي مونتيرة وناقدة سينمائية تخرجت في المعهد العالي للسينما قسم مونتاج، حصلت على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان دمشق الدولي عن فيلمها الروائي الثاني «ثلاثة على الطريق» للمخرج محمد كامل القليوبي. وأعادت خلال الكتاب نشر بعض من المقالات والكتابات والأسرار الخاصة بعالم الفيلم التسجيلي.

الناقدة صفاء الليثي توثق أعمال وتجارب السينما التسجيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

الناقدة صفاء الليثي توثق أعمال وتجارب السينما التسجيلية (خاص لـ بوابة الوسط)