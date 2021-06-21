بعد تكريمها في «الإسماعيلية السينمائي».. سلوى محمد علي: أنا محظوظة

لحظة تكريم سلوى محمد علي في «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أُقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ٢٢ لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، مساء الأحد، ندوة لتكريم الفنانة سلوى محمد علي، وقدمتها الإذاعية دلال الشاطر.

وأشارت سلوى في بداية الندوة إلى أنها كانت تتمنى حضور زميلها الفنان سيد رجب الذي شاركها في آخر بطولاتها القصيرة «حبيب»، معربة عن سعادتها بتواجد الفنان أحمد كمال، قائلة: «نحن جيل واحد، تزاملنا خلال مسيرتنا الفنية منذ سنوات البداية».

وأضافت: «لم أشعر أبدًا بأن الزمن ظلمني وإنما أنصفني وأخذت حقي كاملاً، ورغم أنني فور تخرجي كنت أحلم بأضواء الشهرة والنجومية، وانتظرت جرس التليفون للحصول على أدوار البطولة ولم يأتِ، لكن عندما جاء بعد ذلك كان دورًا في الإذاعة وعندما ذهبت طردوني لأن التسجيل للإذاعة ليس أمرًا سهلًا وإنما له مواصفات خاصة فتحديت نفسي في هذا الأمر وبالفعل أثبت نفسي في هذا المجال».

وأكملت: «أحببت دوري في مسلسلي (طايع)، و(أرض النفاق)، وكنت محظوظة في هذين الدورين، واقترحت على المخرج في المسلسل الأخير أن أجسد دور العالمة الفاشلة لأن الشخصية ستكون ثرية وبها دراما مختلفة أفضل من الشخصية المتحققة».

وتابعت: «لم أغب عن المسرح لأنني أقوم بقراءة مسرحية من وقت إلى آخر، في عدد من المحافظات وبمشاركة عدد من النجوم مثل محمود اللوزي وآسر ياسين وغيرهما».

وقالت: «عندما يأتيني دور جديد أعتبر ذلك معجزة، لأننا نعمل بشكل عشوائي، ويتم تقسيم الأدوار بالصدفة، عندما نأتي على بال أحد صناع الدراما وقت تسكين الأدوار، وبعض الفنانين يتم ظلمهم لأن البعض الآخر لديهم علاقات».

وأشارت إلى أنها حصلت على طاقة أمل في بداية حياتها من تجربة الفنانة عبلة كامل، رغم أنها ليس لديها أي علاقات بالوسط، لكنها صاحبة تجربة فنية ثرية وكبيرة، وذلك لأنها صاحبة موهبة لا تخطئ، وبالتالي فأنا محظوظة وأخذت حقي ويكفيني التراكم الذي حصلت عليه طوال مشواري».

وأضافت: «أحب الأدوار القصيرة كما أحب الأدوار الطويلة، وأعتبرها بمثابة سباق المسافات القصيرة وتتطلب قدرة فائقة لأداء التفاصيل بكل دقة، وأسعى طوال الوقت إلى اكتشاف الدوافع الإنسانية، وأحرص على ركوب المواصلات العامة، لأكتشف الإنسان الطبيعي، وأذهب إلى الحفلات الكبيرة، وأهم شيء في العمل أن تكون مستمتعًا بما تفعله».